Тим Кук рассказал, за что ему стыдно и чем он гордится

Уходящий с поста генерального директора Apple Тим Кук на внутренней встрече с сотрудниками назвал три главные ошибки за 15 лет руководства компанией. Самым большим провалом он считает сырой запуск картографического сервиса Apple Maps в 2012 году. Приложение работало некорректно: показывало неверные маршруты, ошибочно обозначало достопримечательности и заметно уступало «Google Картам». Кук признал, что продукт был не готов, а команда ошибочно полагала, что всё в порядке, потому что тестировала в основном локальные маршруты.

Последствия провала оказались серьёзными: Куку пришлось публично извиниться перед пользователями и посоветовать им временно пользоваться другими картографическими приложениями. Это привело к крупной кадровой перестановке — он уволил Скотта Форстолла, руководителя отдела программного обеспечения, который работал в Apple с 1997 года и был близким соратником Стива Джобса. Сам Кук назвал ту ситуацию унизительной, но подчеркнул, что компания поступила правильно, поставив интересы пользователей на первое место. Сейчас, по его словам, у Apple один из лучших картографических сервисов в мире.Второй ошибкой, по словам Кука, стала отмена выпуска беспроводной зарядки AirPower, анонсированной в 2017 году. Спустя пару лет Apple официально отказалась от её производства, заявив, что устройство не соответствует высоким стандартам компании. По данным СМИ, инженеры не смогли решить проблему перегрева и организовать стабильную подачу питания на несколько гаджетов одновременно.Третьим провалом Кук назвал беспилотный электромобиль Apple Car, над которым инженеры без особо успеха работали около десяти лет. Проект «Титан» стартовал в 2014 году, Apple вела переговоры с Hyundai, Kia и Nissan, но в феврале 2024 года разработка была окончательно свёрнута.Говоря о достижениях, Кук заявил, что больше всего гордится смарт-часами Apple Watch и их функциями для здоровья. Он вспомнил, как получил первое сообщение от пользователя, в котором тот рассказал, что этот гаджет спас ему жизнь. Особенно сильно его поразил случай с собственным отцом: пожилой мужчина упал дома, потерял сознание, а Apple Watch автоматически вызвали спасателей. «Сейчас я получаю такие сообщения каждый день, но первое из них поразило меня особенно сильно», — признался Кук.