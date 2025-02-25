Тим Кук удовлетворён: Apple смогла побороть самую большую проблему складного iPhone

Все мы знаем, что Apple не любит торопиться с внедрением большинства новых технологий. В компании говорят, что не гонятся за первенством, предпочитая быть лучшими. Видимо, это также касается и складного iPhone.
По данным инсайдеров, топ-менеджеров Apple не впечатляет качество складных Android-флагманов, поэтому они ищут относительно нестандартный подход. Одна из самых больших претензий к фолдам — заметная складка в центре дисплея. Сообщается, что Apple была особенно недовольна эстетикой этого и призывала своих партнёров минимизировать её видимость.
Теперь остаётся дождаться релиза первого складного iPhone, который может состояться уже осенью 2026 года.
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