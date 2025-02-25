Тим Кук удовлетворён: Apple смогла побороть самую большую проблему складного iPhone

Фархад

Concept by AppleInsider

Все мы знаем, что Apple не любит торопиться с внедрением большинства новых технологий. В компании говорят, что не гонятся за первенством, предпочитая быть лучшими. Видимо, это также касается и складного iPhone.

По данным инсайдеров, топ-менеджеров Apple не впечатляет качество складных Android-флагманов, поэтому они ищут относительно нестандартный подход. Одна из самых больших претензий к фолдам — заметная складка в центре дисплея. Сообщается, что Apple была особенно недовольна эстетикой этого и призывала своих партнёров минимизировать её видимость.

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Судя по всему, поставщикам дисплеев это всё-таки удалось. ETNews сообщает, что Samsung наконец-то смогла это решить, а руководство Apple удовлетворено последними образцами дисплеев. Согласно источнику, решение было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству Samsung и поставщика шарниров Apple Amphenol. Сейчас эта компания производит шарниры для MacBook.

Теперь остаётся дождаться релиза первого складного iPhone, который может состояться уже осенью 2026 года.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+1338
Grealex
Страшно подумать, сколько он будет стоить.
2 часа назад в 22:03
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