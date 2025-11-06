Тим Кук встал в позу: европейцам отключат синхронизацию iPhone с Apple Watch по Wi-Fi







По данным портала MacRumors, с релизом iOS 26.2 Apple отключит автоматическую синхронизацию по сети Wi-Fi между iPhone и Apple Watch в Европейском союзе. Такое решение компания приняла из-за давления Еврокомиссии. По данным портала MacRumors, с релизом iOS 26.2 Apple отключит автоматическую синхронизацию по сети Wi-Fi между iPhone и Apple Watch в Европейском союзе. Такое решение компания приняла из-за давления Еврокомиссии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отключение этой функции — прямой ответ Apple на требования к Закону о цифровых рынках, которые требуют, чтобы компания открыла доступ к Wi-Fi-оборудованию iPhone для аксессуаров сторонних производителей к концу 2025 года.Крайний срок выполнения требований совпадает с выходом iOS 26.2 в следующем месяце. Но Тим Кук оказался не таким простым, как кажется. Вместо того, чтобы выполнить это требование, Apple полностью отключит фичу для пользователей из ЕС.Как это повлияет на пользователей из Европы? Им придётся вручную подключаться к сетям Wi-Fi с часов, а все данные о таких сетях будут храниться на часах. Напомним, что изначально у Apple работает «магическая» синхронизация, которая позволяет ввести пароль только на одном устройстве, а часы и всё остальное — подхватят эти сети автоматически.Ранее Apple ранее предупреждала, что соблюдение требований ЕС по совместимости может предоставить «компаниям, жаждущим данных», доступ к конфиденциальной информации. Также производитель iPhone открыто заявил, что в будущем может ограничить продажи некоторых девайсов в ЕС, если власти продолжат давить.