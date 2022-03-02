





Гендиректор Apple Тим Кук разослал сотрудникам компании письмо, в котором выразил позицию в отношении конфликта между Россией и Украиной.Кук ещё раз подтвердил, что Apple приостановила поставку продукции в Россию, ограничила работу Apple Pay и некоторых других сервисов, заблокировала приложения RT и Sputnik за пределами России и перестала показывать в Apple Maps информацию о пробках и авариях на Украине.Кук также сообщил, что Apple сделает пожертвование для оказания гуманитарной помощи беженцам и ждёт такого же шага от своих партнёров. Если сотрудники Apple решат пожертвовать средства, компания удвоит их сумму за свой счёт. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать сотрудники Apple на Украине (в том числе покинувшие страну) и члены их семей, компания поддерживает с ними связь и старается всесторонне поддерживать.