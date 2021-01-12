Глава Apple Тим Кук дал интервью в телепередаче This Morning на канале CBS и анонсировал обращение к гражданам США.
Сторонники Дональда Трампа, уходящего с должности президента США, устраивают беспорядки по всей стране. Они уверены, что выборы были фальсифицированы, и Трамп должен остаться у власти. Twitter, Facebook, Instagram и другие площадки заблокировали аккаунты Трампа и поддерживающих его сообществ, чтобы не допустить развязывание агрессии. Amazon отключил от серверов приложения, в которых общаются сторонники Трампа, а Google и Apple удалили эти приложения из своих магазинов. Чуть ли не последним оплотом протестующих остался Telegram, который теперь занимает второе место по скачиваниям в США.
Тим Кук заявил, что людям нужно помнить об ответственности, которую они несут за свои поступки, закон для всех един, и это стоит понимать.
В скором времени CBS покажет полную версию интервью с Тимом Куком. По слвоам ведущего передачи This Morning Гейла Кинга, глава Apple сделает «крупный анонс», не связанный с выпуском какого-либо нового продукта. О чём пойдёт речь, пока неизвестно, но можно предположить, что Apple добавит в iOS и iPadOS новые опции безопасности и приватности, призванные защитить пользователей от политической дезинформации.
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Все ит гиганты сша показали кто есть закон ;(
Тим громко и стойко молчал. А кто такой Тим Кук чтобы обращаться к народу?
Эппл это частная Компания и никакой цензуры нет, и вообще здесь некоторые не понимают как такое может быть)
Продавай телефоны Тим , пока демократы не порезали Эппл на части, они это сделают.
Осталось только понять, кто будет определять, где информация, а где дезинформация. Если это делает действующий президент, я могу понять, у него полномочия, его нация избрала. А если это делает продавец телефонов, то чем он отличается от той кухарки, которая управляет государством?