Тим Кук

Глава Apple Тим Кук дал интервью в телепередаче This Morning на канале CBS и анонсировал обращение к гражданам США.

Сторонники Дональда Трампа, уходящего с должности президента США, устраивают беспорядки по всей стране. Они уверены, что выборы были фальсифицированы, и Трамп должен остаться у власти. Twitter, Facebook, Instagram и другие площадки заблокировали аккаунты Трампа и поддерживающих его сообществ, чтобы не допустить развязывание агрессии. Amazon отключил от серверов приложения, в которых общаются сторонники Трампа, а Google и Apple удалили эти приложения из своих магазинов. Чуть ли не последним оплотом протестующих остался Telegram, который теперь занимает второе место по скачиваниям в США.

Тим Кук заявил, что людям нужно помнить об ответственности, которую они несут за свои поступки, закон для всех един, и это стоит понимать.

В скором времени CBS покажет полную версию интервью с Тимом Куком. По слвоам ведущего передачи This Morning Гейла Кинга, глава Apple сделает «крупный анонс», не связанный с выпуском какого-либо нового продукта. О чём пойдёт речь, пока неизвестно, но можно предположить, что Apple добавит в iOS и iPadOS новые опции безопасности и приватности, призванные защитить пользователей от политической дезинформации.


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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