Тим Кук задумался о смерти. Кто его сменит?

Гендиректор Apple признался, что не собирается уходить с поста, но однажды его не станет. На этот случай компания готовит надежного приемника на его место.
Такими размышлениями Тим Кук поделился в интервью с певицей Дуа Липой. Он не скрывал своей любви к Apple, тем не менее не знает как долго еще сможет оставаться во главе компании и добавил:
«Мы являемся компанией, которая верит и работает над преемственностью, у нас есть очень большие планы на этот счет. Всегда может случиться что-то непредсказуемое. Завтра я могу сойти не с того бордюра. Надеюсь, этого не произойдет, я молюсь, чтобы этого не произошло».
Конкретных имен Кук не назвал, но уточнил, что готовит несколько претендентов на замену. Все они должны быть целеустремленными и способными вести компанию к успеху. Однако финальное слово остается за советом директоров, который выберет только одного сотрудника.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides