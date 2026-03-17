Тим Кук заговорил об уходе из Apple. Догадываетесь, что он сказал?

Фархад


Генеральный директор Apple Тим Кук впервые прокомментировал слухи о возможной отставке. В интервью Майклу Страхану на шоу Good Morning America он назвал разговоры о своём уходе «просто слухами» и дал понять, что не планирует прощаться с компанией в ближайшее время.

При этом Кук не стал давать жёстких заявлений о будущем. Вместо этого он отметил, что не представляет своей жизни без Apple — формулировка, которая оставляет пространство для интерпретаций. Формально он не подтвердил и не опроверг скорый уход, но общий тон ответа говорит о том, что смена руководства пока не на повестке.

Интерес к теме подогрели сообщения инсайдеров, которые ранее утверждали, что Apple готовится к смене CEO уже в начале 2026 года. Видимо, их авторитетность можно ставить под сомнение, поскольку уже почти середина года, а никаких официальных шагов в этом направлении компания не предпринимала.

Главным кандидатом на пост преемника считается Джон Тернус. Он уже получил большое влияние внутри компании и стал чаще появляться в публичном поле, но до этого были и другие «преемники», которых Кук на посту главы Apple «пережил».

Напомним, Кук возглавляет Apple с 2011 года и уже достиг пенсионного возраста, но его заявления намекают на то, что он проработает ещё не один год.
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как запретить своему iPhone подключаться к другим айфонам при сближении с ними
Чем отличаются AirPods Max 2 от прошлых моделей. Стоит ли обновляться или лучше пропустить?
Что выбрать — MacBook Neo или Macbook Air. Cравнение цен и характеристик

Рекомендации

Жители РФ нашли отличную замену iPhone и методично переходят на нее
Казахстан разрешил получать банковские карты Visa и MasterCard не выходя из дома всем и каждому
Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Комментарии

Вася Вотафаков
+6532
Вася Вотафаков
Когда уже этого старого 3.14дораса уберут или закопают …
Сегодня в 00:58
#