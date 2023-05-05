Тим Кук раскрыл свои планы относительно ChatGPT

Тим Кук прокомментировал растущую популярность нейросетей и чат-ботов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, генеральный директор Apple Тим Кук выступил на мероприятии, посвященном квартальному отчету о доходах. СЕО признался, что потенциал ChatGPT и подобных ему чат-ботов «крайне интересен». При этом Кук не преминул отметить ряд проблем, связанных с нейросетями, которые «необходимо решать», и вообще крайне важно использовать ИИ «обдуманно и взвешенно».
Что касается планов Apple на будущее, то Кук напомнил, что компания уже внедрила ИИ в ряд своих продуктов, например, обнаружение ДТП, приложение ЭКГ, распознавание падения и так далее. Похоже, что Apple не собирается в спешном порядке запрыгивать в поезд популярности ChatGPT: СЕО подытожил, что Apple продолжит понемногу задействовать ИИ в своих продуктах, но будет делать это на «крайне продуманной основе».
Ранее мы писали, что Microsoft и Google наперегонки выпустили своих чат-ботов, аналогичных ChatGPT.
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