Тим Кук раскрыл свои планы относительно ChatGPT

Олег

Кукъ


Тим Кук прокомментировал растущую популярность нейросетей и чат-ботов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, генеральный директор Apple Тим Кук выступил на мероприятии, посвященном квартальному отчету о доходах. СЕО признался, что потенциал ChatGPT и подобных ему чат-ботов «крайне интересен». При этом Кук не преминул отметить ряд проблем, связанных с нейросетями, которые «необходимо решать», и вообще крайне важно использовать ИИ «обдуманно и взвешенно».

Что касается планов Apple на будущее, то Кук напомнил, что компания уже внедрила ИИ в ряд своих продуктов, например, обнаружение ДТП, приложение ЭКГ, распознавание падения и так далее. Похоже, что Apple не собирается в спешном порядке запрыгивать в поезд популярности ChatGPT: СЕО подытожил, что Apple продолжит понемногу задействовать ИИ в своих продуктах, но будет делать это на «крайне продуманной основе».

Ранее мы писали, что Microsoft и Google наперегонки выпустили своих чат-ботов, аналогичных ChatGPT.  

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3332
s_medik
Сила бренда позволяет Apple никуда не торопиться. Сейчас другие поиграются, Apple посмотрит на них, проведает работу над их ошибками и выкатит новый «эмейзинг».
2 часа назад в 21:18
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