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Министр цифровой трансформации Украины направил открытое письмо в адрес СЕО Apple Тима Кука с призывом присоединиться к санкциям против России. Об этом стало известно из личного Twitter-аккаунта чиновника.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, опубликовал письмо к Тиму Куку. В нем он просит СЕО Apple присоединиться к санкционным ограничениям против России из-за текущих событий в Украине. Среди прочего, чиновник просит Кука отключить доступ к App Store с российских аккаунтов и с территории РФ, а также остановить экспорт и продажу продукции Apple в РФ. 

Для Тима

По словам Федорова, такие меры со стороны Apple могут «мотивировать молодежь и активных россиян» к действиям, направленным на прекращение военных действий.

Стоит отметить, что у Apple действительно есть возможность перекрыть доступ к своим сервисам и сайтам для какой-то определенной страны или геолокации. Кроме того, эксперты полагают, что ресурсы для удаленного отключения своих устройств по всему миру у компании тоже имеются. С другой стороны, подобных прецедентов пока не случалось, и, несмотря ни на какие события в мире, Apple еще ни разу не выводила из строя свои гаджеты удаленно.

В любом случае вы можете временно перестраховаться и изменить некоторые настройки своих Apple-девайсов. Например:
  • отключить автообновление iOS, iPadOS, macOS и сторонних приложений (последние «условно-безопасные» версии: iOS/iPadOS 15.3.1 и macOS 11.6.4, 12.2.1, а также Catalina Security Update 02-2022)
  • сменить страну обслуживания в своей учетной записи Apple ID
  • выйти из iCloud, оставив по желанию только авторизацию в App Store и FaceTime/iMessage.
Хотелось бы обратить внимание: на текущий момент какие-либо радикальные действия со стороны Apple, направленные против российских пользователей, кажутся маловероятными. Однако если что-то подобное всё же начнет происходить, то вы сможете воспользоваться VPN и создать новый Apple ID, указав другую страну обслуживания, после чего ввести новый аккаунт в свои устройства. 



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Михаил Федоров Михаил Федоров

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