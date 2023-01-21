Тимоти Шаламе завидует успехам Джейсона Момоа, Селены Гомес и «усатого» Судейкиса в новой рекламе Apple TV+

Фархад

Timothee Chalamet Apple

Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Позвони мне», в котором популярный актёр Тимоти Шаламе выражает огромное желание сыграть в сериале или фильме Apple TV+.




В коротком ролике Шаламе («Дюна») вслух рассуждает о том, что он вполне мог исполнить одну из ролей в сериале «Разделение», и с удивлением отмечает, что на платформе Apple TV+ есть даже документальный фильм о Селене Гомес. Тимоти также созванивается по FaceTime с Джейсоном Момоа, исполнившим главную роль в сериале «Видеть», и расстраивается после новости о съёмках нового шоу с участием «Аквамена». А во время пресс-конференции он просматривает эпизод «Теда Лассо» и вскрикивает, что это просто «усатый Судейкис». В конце ролика он в камеру обращается к Apple с просьбой позвонить ему.

#Apple

Вместе с этим компания запустила специальный хэшфлэг (хештег с эмодзи) в твиттере.


В прошлом году сервис выпустил аналогичную рекламу, в которой Джон Хэмм («Безумцы») вслух завидовал актёрам, снявшимся в сериалах и фильмах Apple TV+. 

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Источник:
Apple
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