«Тинькофф-банк» рассказал о неприятном ограничении. Клиенты напряглись

С 28 мая клиенты «Тинькофф-банка» не смогут открывать вклады в валюте. Сколько продлится ограничение, пока неизвестно.Такое оповещение банк разместил в своем официальном Telegram-канале. Взамен «Тинькофф» предложил обратить внимание на вклады в рублях. Аргументом стало то, что доходность рублевого вклада значительно выше валютного, а минимальная сумма пополнения составит всего 50 тысяч рублей.Те у кого уже есть открытый валютный вклад, смогут совершить пополнение до конца его действия, но продлить уже не получится. После истечения срока действия валютного вклада, деньги автоматически переведутся на счет в аналогичной валюте.С чем связано ограничение и сколько продлится, на данный момент неизвестно.