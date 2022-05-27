+82
«Тинькофф-банк» рассказал о неприятном ограничении. Клиенты напряглись
Артем Фунтиков —
С 28 мая клиенты «Тинькофф-банка» не смогут открывать вклады в валюте. Сколько продлится ограничение, пока неизвестно.
Такое оповещение банк разместил в своем официальном Telegram-канале. Взамен «Тинькофф» предложил обратить внимание на вклады в рублях. Аргументом стало то, что доходность рублевого вклада значительно выше валютного, а минимальная сумма пополнения составит всего 50 тысяч рублей.
Те у кого уже есть открытый валютный вклад, смогут совершить пополнение до конца его действия, но продлить уже не получится. После истечения срока действия валютного вклада, деньги автоматически переведутся на счет в аналогичной валюте.
С чем связано ограничение и сколько продлится, на данный момент неизвестно.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
- Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
- GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт
- Консоли PlayStation и Xbox могут превратиться в «кирпич». Вы даже не заметите