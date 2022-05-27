Тинькофф Банки

«Тинькофф-банк» рассказал о неприятном ограничении. Клиенты напряглись

Артем
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С 28 мая клиенты «Тинькофф-банка» не смогут открывать вклады в валюте. Сколько продлится ограничение, пока неизвестно.

Такое оповещение банк разместил в своем официальном Telegram-канале. Взамен «Тинькофф» предложил обратить внимание на вклады в рублях. Аргументом стало то, что доходность рублевого вклада значительно выше валютного, а минимальная сумма пополнения составит всего 50 тысяч рублей.

Те у кого уже есть открытый валютный вклад, смогут совершить пополнение до конца его действия, но продлить уже не получится. После истечения срока действия валютного вклада, деньги автоматически переведутся на счет в аналогичной валюте.

С чем связано ограничение и сколько продлится, на данный момент неизвестно.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+82
oleg408
А есть альтернативно одарённые, кто сейчас несёт наличные доллары в банковские депозиты?
час назад в 20:19
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