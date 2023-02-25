«Тинькофф-банк» попал под санкции Евросоюза. Что с ним будет и что делать клиентам?

Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций — в него, среди прочего, попали три крупных банка РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, в санкционном списке впервые фигурирует «Тинькофф-банк», которому до сих пор удавалось избегать ограничений. Слухи о том, что он может попасть под санкции, появились после того, как его владельцем стала компания Интеррос во главе с Владимиром Потаниным.
Помимо «Тинькофф», в санкционный список ЕС попали «Альфа-банк» и «Росбанк». Эти два банка ранее уже попадали под ограничения, и для их клиентов едва ли что-то изменится. Их приложений уже довольно давно нет в App Store и Google Play.
Суть новых санкций такова: активы попавших под санкции банков в ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Об отключении от SWIFT пока ничего не говорилось, но скорее всего переводы за границу из этих банков будут недоступны, поскольку это подразумевает запрещенное теперь сотрудничество с зарубежными банками.
«Тинькофф» уже заверил в своем Telegram-канале, что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов в России. Однако кое-что вам можно предпринять.
Очень рекомендуем как можно скорее загрузить приложение «Тинькофф-банка» из Apple App Store, поскольку в скором времени его могут оттуда удалить. На всякий случай можно также загрузить «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл». А чтобы не хранить их на устройстве без необходимости, «законсервируйте» приложения на компьютере по одному из этих двух наших гайдов.
Кстати, даже если приложения удалят из App Store, с выходом iOS 16.4 ситуация будет не так плоха, как кажется — нам помогут продвинутые веб-приложения собственной разработки Apple.
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