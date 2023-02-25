«Тинькофф-банк» попал под санкции Евросоюза. Что с ним будет и что делать клиентам?

Олег

Тинькофф


Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций — в него, среди прочего, попали три крупных банка РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в санкционном списке впервые фигурирует «Тинькофф-банк», которому до сих пор удавалось избегать ограничений. Слухи о том, что он может попасть под санкции, появились после того, как его владельцем стала компания Интеррос во главе с Владимиром Потаниным.

Помимо «Тинькофф», в санкционный список ЕС попали «Альфа-банк» и «Росбанк». Эти два банка ранее уже попадали под ограничения, и для их клиентов едва ли что-то изменится. Их приложений уже довольно давно нет в App Store и Google Play. 

Суть новых санкций такова: активы попавших под санкции банков в ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Об отключении от SWIFT пока ничего не говорилось, но скорее всего переводы за границу из этих банков будут недоступны, поскольку это подразумевает запрещенное теперь сотрудничество с зарубежными банками. 

«Тинькофф» уже заверил в своем Telegram-канале, что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов в России. Однако кое-что вам можно предпринять. 

Очень рекомендуем как можно скорее загрузить приложение «Тинькофф-банка» из Apple App Store, поскольку в скором времени его могут оттуда удалить. На всякий случай можно также загрузить «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл». А чтобы не хранить их на устройстве без необходимости, «законсервируйте» приложения на компьютере по одному из этих двух наших гайдов.

Кстати, даже если приложения удалят из App Store, с выходом iOS 16.4 ситуация будет не так плоха, как кажется — нам помогут продвинутые веб-приложения собственной разработки Apple. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3975
st00p1dm0nkey
О, десятый пакет — это юбилейный!
Даже айфон десятый был с инновациями, посмотрим что покажут вот эти ребята…
2 часа назад в 22:01
#
GSmirnov
+553
GSmirnov
Источник? Ни одной ссылки на источник
час назад в 22:25
#
toZen
+520
toZen GSmirnov
У Вас ограниченное информационное пространство? Или поиск не работает?
час назад в 22:32
#
GSmirnov
+553
GSmirnov toZen
Это работа редакции — указать источник.
час назад в 22:36
#
toZen
+520
toZen GSmirnov
Вона как! А я наивный воспринял Ваш пост как просьбу на почитать))
час назад в 22:38
#
GSmirnov
+553
GSmirnov toZen
Так да, на почитать ) ткнуть 1 ссылку — и почитать оригинал. Сия редакция часто перевирает и недописывает много подробностей. Кстати источник нашел, либо я затупил — либо добавили его позже
час назад в 22:46
#
toZen
+520
toZen
Вот например.
час назад в 22:34
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Seagull
–423
Seagull
Тинькоф же вылизал все анальные отверстия до каких смог добираться😆

И г0вна поел и под санкции попал
час назад в 22:39
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