«Тинькофф-банк» теперь выдаёт карты UnionPay для всех. Где они работают?

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Банк «Тинькофф» объявил о начале выпуска карт платежной системы UnionPay для всех клиентов. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, с 23 мая (то есть с сегодняшнего дня) «Тинькофф» начинает эмитировать банковские карты китайской платежной системы UnionPay. Любой клиент сможет выпустить себе как виртуальную, так и пластиковую карту — первая доступна бесплатно, а за вторую придется отдать 1000 рублей единоразово.



Правда, работать эти карты будут далеко не везде. Например, расплатиться ею не получится в странах Евросоюза, США, Великобритании, Израиле и даже Грузии. При этом её свободно примут в ряде стран Азии, Африки и Южной Америки: Турции, ОАЭ, Тайланде и так далее. Разумеется, карта будет работать на всей территории России.



Оператор техподдержки разъяснил РБК, что карту UnionPay можно выпустить как дополнительную, то есть человек уже должен быть клиентом банка, чтобы её получить.