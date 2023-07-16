«Тинькофф банк» вводит очередную комиссию для своих клиентов

На этот раз дополнительная плата будет взиматься за пополнение карт «Мир», через банкоматы сторонних банков. Изменения вступят в силу уже 31 июля.Речь идет о пополнении баланса через банкоматы организаций, которые не являются партнерами «Тинькофф». В поддержке банка уточняют, что партнерами банка значатся МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк». Пополнение карт через их банкоматы будет бесплатным.Сумма комиссии будет зависеть от тарифа карты, Например, на Tinkoff Black в сторонних банках она составит 2%. Отмечается, что эти изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года.