



Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» рассказал о том, что в скором времени его клиенты смогут воспользоваться технологией eSIM. Она не требует установки в смартфон или другое устройство физической SIM-карты и позволяет моментально переключаться между разными операторами.



Эта услуга будет доступна только клиентам банка, поскольку они уже прошли требуемое по закону подтверждение личности. Сервис могут удалённо подключить 11 миллионов пользователей во всех 63 регионах России, где представлен «Тинькофф мобайл».



Кнопка для подключения eSIM появится в приложениях «Тинькофф мобайл» на Android и iOS к концу этой недели. Подключиться можно вручную или с помощью QR-кода



С апреля технологию eSIM тестировал в России оператор Tele2 — он приостановил этот эксперимент после претензий Минкомсвязи, а в сентябре снова продолжил подключать абонентов. Tele2 получил разрешение ФСБ на реализацию eSIM, а абонентам приходится проходить авторизацию с помощью портала «Госуслуги».



«Тинькофф мобайл» использует инфраструктуру Tele2 и согласовал свою инициативу с силовыми ведомствами. Минкомсвязи считало дистанционную идентификацию пользователей ненадёжной, но планирует легализовать eSIM в 2020 году, а для этого потребуется внести изменения в ФЗ «О связи», КоАП и ряд других законов.







