«Тинькофф Мобайл» появился в новых регионах и охватит всю Россию

Александр



«Тинькофф Мобайл» анонсировал своё появление в Башкортостане и Ставропольском крае. До конца текущего года этот сотовый оператор будет работать по всей России.

До недавних пор «Тинькофф Мобайл» использовал инфраструктуру Tele2, а теперь договорился об аренде оборудования МТС. Именно это позволило ему расширить географию своего присутствия.

В 2022 году прирост абонентов «Тинькофф Мобайл» составил 118%. Сколько людей, пользуются услугами этого оператора, не раскрывается. В ближайшие месяцы «Тинькофф Мобайл» начнёт оказывать услуги в Амурской, Астраханской и Нижегородской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях. Кроме того, планируется «интеграция широкого спектра услуг экосистем „Тинькофф“ и МТС».

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Nikita Morgun
+187
Nikita Morgun
Так а где информацию про Донецкую и Луганскую Республику и Запорожскую, и Херсонскую области? Это для важнее)
час назад в 17:51
#
+93
migachevm
плюшки с записью всех разговоров и единоразовой покупкой полноценного (вызовы в обе стороны) виртуального номера, а также понятными тарифами делают его невероятно удобным
23 минуты назад
#
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