«Тинькофф Мобайл» появился в новых регионах и охватит всю Россию





«Тинькофф Мобайл» анонсировал своё появление в Башкортостане и Ставропольском крае. До конца текущего года этот сотовый оператор будет работать по всей России.



До недавних пор «Тинькофф Мобайл» использовал инфраструктуру Tele2, а теперь договорился об аренде оборудования МТС. Именно это позволило ему расширить географию своего присутствия.



В 2022 году прирост абонентов «Тинькофф Мобайл» составил 118%. Сколько людей, пользуются услугами этого оператора, не раскрывается. В ближайшие месяцы «Тинькофф Мобайл» начнёт оказывать услуги в Амурской, Астраханской и Нижегородской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях. Кроме того, планируется «интеграция широкого спектра услуг экосистем „Тинькофф“ и МТС».

