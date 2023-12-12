«Тинькофф Мобайл» вернулся в App Store

Олег

Тинькофф Мобайл


Банк «Тинькофф» опубликовал в App Store замаскированное приложение для управления мобильным номером «Мобайла». Компания уже подтвердила его оригинальность.

Приложение, которое «Тинькофф» сумел «протащить» в магазин Apple, называется «TIMOB: esim, call recorder». Оно полностью повторяет интерфейс оригинальной утилиты, сменились лишь иконка и название.

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TIMOB

По опыту предыдущих попыток разных подсанкционных компаний вернуться в App Store можно понять, что TIMOB пробудет там недолго. Успейте скачать, пока его не удалили. 

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Комментарии

Misha Gynin
–72
Misha Gynin
Что-то в предыдущем приложении про это нигде не написано, скачал на всякий случай, но авторизировать я пока подожду ... спасибо что написали.
Сегодня в 10:56
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Misha Gynin
–72
Misha Gynin Misha Gynin
Ааа это не банковское а мобильный личный кабинет, а разве их тоже убирали 😳
Сегодня в 10:57
#
+136
migachevm
Воронину респект от души. скачал👍
2 часа назад в 17:09
#
Pavel Nikiforov
+647
Pavel Nikiforov
П че та у меня не грузится оно. Запускается и висит фиолетовый фон, на котором крутится кружок 🤔
16 минут назад
#