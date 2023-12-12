«Тинькофф Мобайл» вернулся в App Store

Банк «Тинькофф» опубликовал в App Store замаскированное приложение для управления мобильным номером «Мобайла». Компания уже подтвердила его оригинальность.
Приложение, которое «Тинькофф» сумел «протащить» в магазин Apple, называется «TIMOB: esim, call recorder». Оно полностью повторяет интерфейс оригинальной утилиты, сменились лишь иконка и название.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
По опыту предыдущих попыток разных подсанкционных компаний вернуться в App Store можно понять, что TIMOB пробудет там недолго. Успейте скачать, пока его не удалили.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides