«Тинькофф» неожиданно снизил комиссию за хранение иностранной валюты





«Тинькофф» объявил о снижении комиссии, которая списывается со счёта за хранение иностранной валюты сверх установленного лимита. Комиссия была уменьшена в два раза.



С июня 2022 года «Тинькофф» начисляет комиссию в размере 1% в месяц, если клиент хранит на своих счетах от десяти тысяч условных единиц — в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Если на счетах менее десяти тысяч условных единиц, обслуживание остаётся бесплатным.



В скором времени комиссия за обслуживание счетов в банке «Тинькофф» будет составлять 0,5% в месяц. Лимит, при котором комиссия не будет списываться, останется прежним на уровне десяти тысяч условных единиц. Клиенты «Тинькофф», владеющие иностранной валютой, уже получили оповещение о новых условиях через мобильное приложение. Одновременно с этим «Тинькофф» снизил ставку по рублёвым вкладам с 8 до 7%.



Изменения вступят в силу 2 августа 2022 года. До этой даты клиентам начисляется прежний размер комиссии.

