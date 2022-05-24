Тинькофф отрицает активацию рассрочки в сториз. Банк все объяснил
Артем Фунтиков —
Тинькофф-банк прокомментировал ситуацию с автоматическим оформлением рассрочки из мобильного приложения.
Подробности ситуации сообщает источник ссылаясь на информацию «Ъ». Банк отрицает, что рассрочка оформляется без ведома клиента при просмотре сториз. Однако не отрицает, что автоматическое подключение происходит после ознакомления со спецпредложением банка в мобильном приложении.
Комментарий Тинькофф-банка:
«Рассрочка», о которой идет речь, доступна только нашим клиентам, которые уже используют кредитную карту.[...] При активации рассрочки мы не оформляем новый кредит, она не влияет на кредитную историю. Рассрочка лишь позволяет разбить платеж по кредитной карте на несколько частей, тем самым можно выгодно увеличить беспроцентный период на эту покупку».
Опция также добавляется при оплате товара в партнерских магазинах. Как сообщает банк она совершенно бесплатная.
Количество клиентов, с подключенной таким методом рассрочкой, представители банка назвать отказались. Но заверили, что услуга может быть отключена.
«Это можно сделать как по каждой конкретной операции, которая прошла в рамках данного предложения, так и полностью отказаться от получения таких предложений в будущем».
Ранее мы рассказывали, что в сети появилась масса жалоб в сторону Тинькофф-банка. Пользователи заметили, что у них появились рассрочки, которые они не оформляли.
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Комментарии
Все равно у ребят зачетный сервис и рассрочки эти тоже удобные. Телефон себе так без напряга и лишних расходов поменял
Сегодня в 14:01
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Кажется что-то было такое… только это овердрафт по-моему 🤔
Сегодня в 14:10
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