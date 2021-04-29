Кошелёк

Группа компаний «Тинькофф» приобрела контролирующую долю в ООО «Бесконтакт», которому принадлежит сервис «Кошелёк». Это один из старейших российских сервисов для проведения бесконтактных платежей и хранения карт лояльности. Сумма сделки неизвестна.

В 2020 году «Кошелёк» договорился с компанией Huawei об интеграции в её смартфоны, лишённые сервисов Google. «Кошелёк» работает примерно как Google Pay: пользователь может добавить в приложение банковскую карту и расплачиваться смартфоном в магазинах и прочих заведениях через терминалы с бесконтактной оплатой.

У «Кошелька» примерно 20 миллионов пользователей, которые в общей сложности добавили в приложение около 300 миллионов банковских и скидочных карт. Сервис был запущен в 2015 году — ещё до того, как в Россию пришли Google Pay (на тот момент Android Pay), Apple Pay, Samsung Pay и прочие платёжные сервисы.

«Кошелёк» сохранит существующую команду разработчиков и руководство и продолжит развиваться автономно. Тем не менее в мобильное приложение будут встроены различные услуги «Тинькофф» — например, кэшбэк и возможность делить расходы с друзьями.


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Источник:

vc.ru vc.ru

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