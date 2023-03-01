«Тинькофф» раскрыл, что будет с приложением банка на iPhone

Представители «Тинькофф-банка» пояснили, что фирменное приложение не будет удалено из магазинов Apple и Google. Информация опубликована в сториз в онлайн-банке.
Напомним, что накануне «Тинькофф-банк» попал в ограничительный список Евросоюза в рамка 10-го пакета санкций. Вот здесь мы подробно рассказывали, чем это грозит, и даже обновили гайд для загрузки и сохранения приложений iOS «про запас».
Однако теперь стало известно, что фирменные приложения «Тинькофф», похоже, не будут удалены из Apple App Store и Google Play Store. Всё дело в юрисдикции этих компаний: поскольку и Apple, и Google подчиняются американскому законодательству, а санкции были наложены Европейским союзом, удалять приложения из своих магазинов они не обязаны. Такая вероятность появится лишь в том случае, если «Тинькофф» попадет под санкции США, как это было недавно с «МТС Банком».
Разумеется, никаких изменений в работе мобильного приложения пока не предвидится.
Как бы там ни было, мы рекомендуем скачать и сохранить приложения «Тинькофф», если они вам нужны сейчас или понадобятся в ближайшем будущем.