«Тинькофф» раскрыл, что будет с приложением банка на iPhone

Олег

Тинькофф


Представители «Тинькофф-банка» пояснили, что фирменное приложение не будет удалено из магазинов Apple и Google. Информация опубликована в сториз в онлайн-банке.

Напомним, что накануне «Тинькофф-банк» попал в ограничительный список Евросоюза в рамка 10-го пакета санкций. Вот здесь мы подробно рассказывали, чем это грозит, и даже обновили гайд для загрузки и сохранения приложений iOS «про запас».

Однако теперь стало известно, что фирменные приложения «Тинькофф», похоже, не будут удалены из Apple App Store и Google Play Store. Всё дело в юрисдикции этих компаний: поскольку и Apple, и Google подчиняются американскому законодательству, а санкции были наложены Европейским союзом, удалять приложения из своих магазинов они не обязаны. Такая вероятность появится лишь в том случае, если «Тинькофф» попадет под санкции США, как это было недавно с «МТС Банком».

Разумеется, никаких изменений в работе мобильного приложения пока не предвидится.

Как бы там ни было, мы рекомендуем скачать и сохранить приложения «Тинькофф», если они вам нужны сейчас или понадобятся в ближайшем будущем. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Санкции ударили по «Тинькофф Инвестициям». Банк рассказал, что будет с иностранными акциями
МТС Pay удалили из App Store
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram
Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения
Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу