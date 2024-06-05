«Тинькофф» рассказал, что будет с картами, вкладами и кредитами после смены названия на «Т-Банк»

«Тинькофф Банк» объявил о ребрендинге и смене названия на «Т-Банк». Это решение объясняется стремлением «уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде», и заменить её «на что‑то более лаконичное и современное». Кроме того, банк планирует масштабировать свой бизнес на международные рынки, а буква «Т» одинаково читается как в кириллице, так и латинице.
В банке «Тинькофф» (вернее, теперь уже в «Т-Банке») рассказали, как будет проходить ребрендинг и каким образом он повлияет на существующие продукты.
На первых порах сохранится прежнее юрлицо АО «Тинькофф Банк», но затем будет перерегистрировано и оно. Сначала изменится дизайн сайта и мобильных приложений, после чего изменится оформление конвертов, банковских карт и банкоматов. Также будут изменены названия юрлиц, на которых зарегистрированы те или иные сервисы (например, «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл»). На ребрендинг и юридическое переоформление бизнеса выделено около 1 миллиарда рублей, однако организация надеется потратить меньше.
Все оформленные клиентами продукты будут работать как раньше:
— Кредитные и дебетовые карты действуют до окончания срока, указанного на оборотной стороне
— Условия вкладов и кредитов действительны до окончания срока их действия
— Кэшбэк начисляется как обычно, тарифы и договоренности с партнерами не изменились
— Бронирования и авиабилеты действительны
— ОСАГО, каско, страховки для путешествий и другие полисы, оформленные в «Тинькофф Страховании» действуют до окончания срока
— В сервисе инвестиций смена названия не повлияет на активы клиентов и возможность торговать на фондовом рынке
— SIM-карты «Тинькофф Мобайл» продолжают работать в России и за рубежом
— Условия обслуживания юрлиц не меняются, терминалы для торгового эквайринга менять не придётся
— Банкоматы работают без изменений, в них можно пополнять счёт, снимать деньги, оплачивать услуги, переводить деньги другим людям
— Договоры, заключённые с АО «Тинькофф Банк» и другими юрлицами банка, по-прежнему будут иметь юридическую силу, подписывать новые не придётся
Названия продуктов станут короче, из них уберут упоминание бренда «Тинькофф» или заменят его буквой «Т».
— Tinkoff Black → Black
— Тинькофф Платинум → Платинум
— Tinkoff ALL Airlines → All Airlines
— Тинькофф Путешествия → Путешествия
— Тинькофф Город → Город
— Тинькофф Бизнес → Т‑Бизнес
— Тинькофф Инвестиции → Т‑Инвестиции
— Тинькофф Страхование → Т‑Страхование
В банке говорят, что планируют монополизировать букву «Т», чтобы она в понимании людей ассоциировалась только с «Т-Банком» (по аналогии с изображением яблока у компании Apple или значком «свуш» у Nike). Сейчас у многих россиян при упоминании буквы «Т» в голове всплывает одноимённое пиво (и его слоган — «Перейдём на Т»).
Это пиво выпускалось с 2005 года компанией «Тинькофф», которой владел Олег Тиньков до того как избавился от пивного бизнеса и организовал банк с фамильным названием. Оно выпускалось и после появления банка «Тинькофф», но не имело к нему никакого отношения, хотя брендирование было схожим. Сейчас этот банк ему не принадлежит, он продал его в апреле 2022 года структурам Владимира Потанина, который также владеет «Росбанком».
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