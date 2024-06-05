«Тинькофф» рассказал, что будет с картами, вкладами и кредитами после смены названия на «Т-Банк»

Александр


«Тинькофф Банк» объявил о ребрендинге и смене названия на «Т-Банк». Это решение объясняется стремлением «уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде», и заменить её «на что‑то более лаконичное и современное». Кроме того, банк планирует масштабировать свой бизнес на международные рынки, а буква «Т» одинаково читается как в кириллице, так и латинице.

В банке «Тинькофф» (вернее, теперь уже в «Т-Банке») рассказали, как будет проходить ребрендинг и каким образом он повлияет на существующие продукты.

На первых порах сохранится прежнее юрлицо АО «Тинькофф Банк», но затем будет перерегистрировано и оно. Сначала изменится дизайн сайта и мобильных приложений, после чего изменится оформление конвертов, банковских карт и банкоматов. Также будут изменены названия юрлиц, на которых зарегистрированы те или иные сервисы (например, «Тинькофф Страхование»,  «Тинькофф Мобайл»). На ребрендинг и юридическое переоформление бизнеса выделено около 1 миллиарда рублей, однако организация надеется потратить меньше.

Все оформленные клиентами продукты будут работать как раньше:

 — Кредитные и дебетовые карты действуют до окончания срока, указанного на оборотной стороне
 — Условия вкладов и кредитов действительны до окончания срока их действия
 — Кэшбэк начисляется как обычно, тарифы и договоренности с партнерами не изменились
 — Бронирования и авиабилеты действительны
 — ОСАГО, каско, страховки для путешествий и другие полисы, оформленные в «Тинькофф Страховании» действуют до окончания срока
 — В сервисе инвестиций смена названия не повлияет на активы клиентов и возможность торговать на фондовом рынке
 — SIM-карты «Тинькофф Мобайл» продолжают работать в России и за рубежом
 — Условия обслуживания юрлиц не меняются, терминалы для торгового эквайринга менять не придётся
 — Банкоматы работают без изменений, в них можно пополнять счёт, снимать деньги, оплачивать услуги, переводить деньги другим людям
 — Договоры, заключённые с АО «Тинькофф Банк» и другими юрлицами банка, по-прежнему будут иметь юридическую силу, подписывать новые не придётся

Названия продуктов станут короче, из них уберут упоминание бренда «Тинькофф» или заменят его буквой «Т».

 — Tinkoff Black → Black
 — Тинькофф Платинум → Платинум
 — Tinkoff ALL Airlines → All Airlines
 — Тинькофф Путешествия → Путешествия
 — Тинькофф Город → Город
 — Тинькофф Бизнес → Т‑Бизнес
 — Тинькофф Инвестиции → Т‑Инвестиции
 — Тинькофф Страхование → Т‑Страхование

В банке говорят, что планируют монополизировать букву «Т», чтобы она в понимании людей ассоциировалась только с «Т-Банком» (по аналогии с изображением яблока у компании Apple или значком «свуш» у Nike). Сейчас у многих россиян при упоминании буквы «Т» в голове всплывает одноимённое пиво (и его слоган — «Перейдём на Т»).



Это пиво выпускалось с 2005 года компанией «Тинькофф», которой владел Олег Тиньков до того как избавился от пивного бизнеса и организовал банк с фамильным названием. Оно выпускалось и после появления банка «Тинькофф», но не имело к нему никакого отношения, хотя брендирование было схожим. Сейчас этот банк ему не принадлежит, он продал его в апреле 2022 года структурам Владимира Потанина, который также владеет «Росбанком».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Сбер» рассказал о мошенниках, использующих «кредитный потенциал»
Жителей России напугали новыми поборами и лимитами на AliExpress
Банки подняли проценты по вкладам. Теперь это — излюбленный довод мошенников

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+191
YABLOKOFON
Нууу такое, так можно весь алфавит занять
А-БАНК уже даже знаю чей это будет банк )))
Б-БАНК
И т.д.
22 минуты назад
#
migachevm
+163
migachevm YABLOKOFON
газпром это получается г-банк будет?)
7 минут назад
#