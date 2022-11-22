«Тинькофф» сломался: аккаунты блокировали из-за попытки зайти в приложение

В работе банка «Тинькофф» возникли сбои. У пользователей не получается зайти в мобильное приложение, установленный PIN-код или пароль не подходят, а после нескольких неудачных попыток ввода аккаунт блокируется. Пользователю предлагается использовать другую учётную запись или позвонить в поддержку.







При попытке залогиниться в аккаунт на сайте «Тинькофф» требуется указать номер карты, а затем предлагается установить пароль для входа в личный кабинет. Можно указать тот пароль, который у вас был прежде — в аккаунт пустит и с ним. На сайте можно успешно совершать операции, например, по переводу денег. Банковские карты «Тинькофф» можно использовать, проблем с ним не возникает.



В приложении можно было запросить код для входа, но SMS приходили спустя несколько минут, а на ввод кода даётся не более минуты. После нескольких запросов система защиты блокирует аккаунт.



Перебои, связанные с входом в приложение «Тинькофф», были кратковременными и длились всего несколько минут. Сейчас они устранены, но пользователи, которые в этот момент несколько раз неуспешно пытались войти, оказались заблокированными. Скорее всего, блокировка снимется автоматически через сутки, а чтобы ускорить этот процесс, можно позвонить в банк по телефону 8 800 555-22-44.

