Тинькофф


Онлайн-сервисы «Тинькофф-банка» испытывают трудности — пользователи жалуются на сбои.

Согласно данным сайта DownDetector, за последние полчаса жалобы на доступ к онлайн-ресурсам Тинькофф резко и кратно возросли. Шкала продолжает расти. 

Тинькофф

Пока неизвестно, с чем связаны такие проблемы у банка. Возможно, хакерская группа Anonymous выполняет свои угрозы в адрес России. 

К слову, похожие трудности сейчас у «Сбербанка», но в меньших масштабах.  

Сбер



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