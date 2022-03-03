Онлайн-сервисы «Тинькофф-банка» испытывают трудности — пользователи жалуются на сбои.
Согласно данным сайта DownDetector, за последние полчаса жалобы на доступ к онлайн-ресурсам Тинькофф резко и кратно возросли. Шкала продолжает расти.
Пока неизвестно, с чем связаны такие проблемы у банка. Возможно, хакерская группа Anonymous выполняет свои угрозы в адрес России.
К слову, похожие трудности сейчас у «Сбербанка», но в меньших масштабах.
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ВТБ в качестве поддержки запустил накопительный счет «Сейф» с годовой ставкой ~21%. До этого была «Копилка» с 4%. Кто-нибудь знает в чем подвох ? Вроде все условия счета одинаковые.
Не знаю как Вы, а я за попкорном — впереди ещё много не менее захватывающих эпизодов сериала «Большой ‘π’здец».