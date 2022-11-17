«Тинькофф»: видишь бесконтактную оплату? А её нет!





Пользователи смартфонов на базе Android заметили, что среди опций бесконтактной оплаты через NFC появился сервис Tinkoff Pay. Его можно выбрать в настройках, в том числе для использования по умолчанию.







Впрочем, радоваться не стоит. После выбора Tinkoff Pay заплатить через приложение «Тинькофф» в бесконтактном терминале не получится — если поднести к нему смартфон, ничего не происходит, оплата не совершается. На сайте «Т — Ж» выложена инструкция по оплате через NFC в приложении, но она старая и уже потеряла актуальность. В ней предлагается запустить приложение, выбрать карту, перейти в раздел «Услуги» и там назначить эту карту для бесконтактной оплаты, однако такой опции в «Услугах» больше нет. В других инструкциях на сайте банка «Тинькофф» указано, что бесконтактная оплата картами Visa и Mastercard невозможна, а карту «Мир» можно привязать к платёжным сервисам Mir Pay, Samsung Pay и некоторым другим.



Поддержка «Тинькофф» поясняет, что Tinkoff Pay — сервис для оплаты товаров в интернет-магазинах, и он не поддерживает бесконтактную оплату через NFC.







Примечательно, что приложение «Тинькофф» позволяло расплачиваться смартфоном через NFC, однако эта возможность была убрана через несколько месяцев после того как в России начал работать Google Pay. Клиентам банка было удобнее пользоваться зарубежным сервисом, в том числе из-за того, что он интегрирован в Android и лишён некоторых системных ограничений (например, не требует разблокировку экрана до оплаты). «Тинькофф» до сих пор не вернул поддержку бесконтактных платежей в своё приложение, а появление Tinkoff Pay в настройках NFC неверно указывает на то, что она якобы есть.

