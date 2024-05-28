«Тинькофф Возврат» поможет вернуть украденные мошенниками деньги

А еще сервис разберется с ошибочными переводами или плохо оказанными услугами. Все это делается внутри приложения.
Клиенты «Тинькофф Банка» смогут подать претензию прямо из мобильного приложения. Специалисты помогут вернуть деньги и предоставят бесплатную юридическую помощь в спорных ситуациях. Всего предусмотрено 5 направлений:
- Оспаривание покупок по карте с помощью чарджбэка;
- Сервис «Опека Чека» — юридическая помощь для возврата денег за покупки согласно закону о защите прав потребителя;
- Неуспешные операции в банкоматах.
- Ошибочные переводы.
- Мошеннические операции.
Среди операций, которые можно оспорить:
- Покупка некачественных товаров или услуг. Например, спортзал закрылся до истечения абонемента;
- Если мошенники списали деньги со счета, без присутствия карты, а клиент не подтверждал операцию по СМС или другим способом;
- Если банкомат не выдал деньги или не внес их на баланс карты;
- Если была ошибка в реквизитах при переводе или если деньги не дошли;
- Операции, защищенные законом о защите прав потребителей и которые не подходят под оспаривания по правилам платежных систем. В этом случае юристы банка помогут клиенту составить досудебную претензию в адрес продавца, а если она не поможет, проконсультируют для составления судебного иска.
Как сообщается в пресс-службе банка, за несколько месяцев тестирования сервиса уже удалось вернуть свыше 3 млн рублей клиентам, а доля одобренных досудебных претензий составляет более 90% от всего количества оформленных претензий.
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