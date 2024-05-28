«Тинькофф Возврат» поможет вернуть украденные мошенниками деньги

Оспаривание покупок по карте с помощью чарджбэка;

Сервис «Опека Чека» — юридическая помощь для возврата денег за покупки согласно закону о защите прав потребителя;

Неуспешные операции в банкоматах.

Ошибочные переводы.

Мошеннические операции.

Покупка некачественных товаров или услуг. Например, спортзал закрылся до истечения абонемента;

Если мошенники списали деньги со счета, без присутствия карты, а клиент не подтверждал операцию по СМС или другим способом;

Если банкомат не выдал деньги или не внес их на баланс карты;

Если была ошибка в реквизитах при переводе или если деньги не дошли;

Операции, защищенные законом о защите прав потребителей и которые не подходят под оспаривания по правилам платежных систем. В этом случае юристы банка помогут клиенту составить досудебную претензию в адрес продавца, а если она не поможет, проконсультируют для составления судебного иска.

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А еще сервис разберется с ошибочными переводами или плохо оказанными услугами. Все это делается внутри приложения.Клиенты «Тинькофф Банка» смогут подать претензию прямо из мобильного приложения. Специалисты помогут вернуть деньги и предоставят бесплатную юридическую помощь в спорных ситуациях. Всего предусмотрено 5 направлений:Среди операций, которые можно оспорить:Как сообщается в пресс-службе банка, за несколько месяцев тестирования сервиса уже удалось вернуть свыше 3 млн рублей клиентам, а доля одобренных досудебных претензий составляет более 90% от всего количества оформленных претензий.