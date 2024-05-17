Тинькофф запускает собственный QR-код для оплаты

Артем
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Подобный сервис уже есть у Сбербанка и СБП. Об этом сообщает РБК.

QR-код для оплаты от Тинькофф Банка ожидается на всех платежных терминалах к концу этого года. При сканировании будет открываться страница с несколькими вариантами платежей — Tinkoff Pay, СБП и в скором времени добавится Sber Pay. Сервис будет доступен для пользователей Android и iOS.

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Первым подобный механизм оплаты добавил Сбер в 2019 году, затем ее внедрил ЦБ, позволяя с помощью СБП платить через QR-коды в приложениях любых банков. Сейчас обсуждается создание единого способа оплаты с помощью QR-кодов, что позволит избежать появления отдельных сервисов для каждого банка, и такое решение может стать удобным инструментом как для покупателей и продавцов, так и для российских банков.
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Источник:
РБК
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