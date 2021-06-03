Банк «Тинькофф» объявил о запуске своего телефонного секретаря «Олега» для всех своих клиентов — он будет работать бесплатно. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.Телефонный секретарь доступен пользователям «Тинькофф Мобайл» с декабря 2019 года, но теперь его запустили для всех клиентов банка без дополнительной платы. «Олег» умеет принимать звонки, записывать их, переводить речь в текст, а также отвечать собеседнику в зависимости от ситуации. Секретарь определяет категорию звонка — спам, мошенники, полезный звонок — и пропускает (либо не пропускает) его дальше. Он способен поддерживать осмысленный диалог, используя наработанные сценарии разговора. Например, если звонят телефонные мошенники, «Олег» сможет немного потроллить их, отвечая шутками или притворяясь осмысленным собеседником. Соответственно, он умеет отвечать и сотрудникам компаний, приглашающих на семинары или курсы красоты. Помимо этого, поведением «Олега» можно управлять прямо во время разговора, не поднимая трубку лично.«Тинькофф» сообщает, что для создания «Олега» разработчики разработали и использовали технологию распознавания и синтеза речи Tinkoff Voicekit, а также воспользовались опытом, полученным от «Тинькофф Мобайла».Сейчас «Олег» находится в бета-версии, однако его способности даже сейчас довольно велики. Банк обещает, что скоро внедрит новые функции — например, приняв звонок, сможет прислать уведомление о том, кто именно звонит, чтобы пользователь мог продолжить общение лично. Чтобы включить «Олега», нужно зайти в мобильное приложение «Тинькофф», открыть вкладку «Чаты», выбрать диалог с «Олегом» и отправить ему слово «Секретарь». Далее следуйте указаниям ассистента.«Тинькофф» предупреждает, что, хотя сам сервис бесплатен, ваш мобильный оператор может взимать плату за переадресацию входящих вызовов. Этот нюанс лучше уточнить на сайте своего оператора или в описании тарифа.