«Тинькофф» запустил сканер номера телефона для быстрых денежных переводов

Банк «Тинькофф» разработал и запустил первый в России сканер номера телефона для своего мобильного приложения. Он распознаёт любые номера телефонов, включая напечатанные и написанные от руки.Пользователи «Тинькофф Банка» могут воспользоваться этим нововведением при совершении денежных переводов. Для этого достаточно отсканировать номер телефона с любой поверхности в приложении.Сканер обрабатывает одно изображение менее чем за 0,3 секунды, а если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, он считает все и предложит пользователю выбрать нужный.Согласно официальному пресс-релизу, Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал полностью собственную технологию распознавания рукописных почерков для работы этой функции.