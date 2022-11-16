Тинькофф

«Тинькофф» запустил сканер номера телефона для быстрых денежных переводов

Фархад

tinkoff сканер

Банк «Тинькофф» разработал и запустил первый в России сканер номера телефона для своего мобильного приложения. Он распознаёт любые номера телефонов, включая напечатанные и написанные от руки.

Пользователи «Тинькофф Банка» могут воспользоваться этим нововведением при совершении денежных переводов. Для этого достаточно отсканировать номер телефона с любой поверхности в приложении.


Сканер обрабатывает одно изображение менее чем за 0,3 секунды, а если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, он считает все и предложит пользователю выбрать нужный.

Согласно официальному пресс-релизу, Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал полностью собственную технологию распознавания рукописных почерков для работы этой функции.

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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

Seagull
–460
Seagull
Этому банку уже ничего не поможет
41 минуту назад
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