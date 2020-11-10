Банк «Тинькофф» начал тестировать подписку Tinkoff Pro, которая предоставляет его клиентам различные преимущества. Подписка доступна небольшому числу пользователей из фокус-группы, оформить её можно в мобильном приложении.
Подписка Tinkoff Pro стоит 199 рублей в месяц. Она предоставляет повышенный кэшбэк в разных категориях покупок на сумму до 5000 рублей в месяц (обычный лимит 3000 рублей), увеличение лимита на бесплатные переводы клиентам других банков с 20000 до 50000 рублей в месяц, бесплатную связь от виртуального сотового оператора «Тинькофф Мобайл» (600 минут звонков по России ежемесячно) и премиум-доступ к контенту в видеосервисах «Амедиатека», Start и ivi.
В мобильном приложении «Тинькофф» также упоминается подписка Tinkoff Premium, но её условия и стоимость пока неизвестны. Слухи о том, что банк планирует запустить подписку, начали циркулировать в сети ещё весной этого года. За это время подписка появилась у «Сбера».
По результатам этого эксперимента «Тинькофф» оценит востребованность новой услуги и может принять решение о её запуске для всех своих клиентов. Не исключено, что её условия могут быть пересмотрены.
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Но бесплатная связь и так, если тратишь от 30к в месяц.
Бесплатные переводы, ну такое. У меня уже почти все пользуются Тинькофф или банками партнёрами. :)
Одна Амедиатека 599₽ стоит, а тут 199₽.