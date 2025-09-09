Титан больше не признак элиты — Apple нашла материал получше для iPhone 17 Pro



Компания Apple отказалась от титана при производстве Pro-моделей iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Впервые титановая рама была использована в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max в 2023 году и продержалась всего два поколения смартфонов Apple. Компания делала большой акцент на этом факте, подчеркивая жесткость, прочность, легкость и красоту этого материала. Другие вендоры даже успели скопировать такой подход в своих смартфонах.Однако в новеньких iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max использован алюминий вместо титана. Это может показаться даунгрейдом к более дешевым и худшим материалам, но на самом деле у Apple не было выбора. Новые сверхпроизводительные чипы генерируют очень много тепла, а ни сталь, ни титан не способны его эффективно отводить. Владельцы 15 Pro и 16 Pro нередко жаловались на перегрев.Разумеется, удешевление здесь тоже играет роль. Если вспомнить о тарифах Трампа, то становится понятно, что алюминиевый корпус для Apple просто выгоднее — снизив расходы на титан, она может удержать цену на «прошки» в приемлемых границах. Ну и, наконец, алюминий оставляет меньше углеродного следа, чем титан.