Титан больше не признак элиты — Apple нашла материал получше для iPhone 17 Pro

Олег

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 


Компания Apple отказалась от титана при производстве Pro-моделей iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Впервые титановая рама была использована в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max в 2023 году и продержалась всего два поколения смартфонов Apple. Компания делала большой акцент на этом факте, подчеркивая жесткость, прочность, легкость и красоту этого материала. Другие вендоры даже успели скопировать такой подход в своих смартфонах.

Однако в новеньких iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max использован алюминий вместо титана. Это может показаться даунгрейдом к более дешевым и худшим материалам, но на самом деле у Apple не было выбора. Новые сверхпроизводительные чипы генерируют очень много тепла, а ни сталь, ни титан не способны его эффективно отводить. Владельцы 15 Pro и 16 Pro нередко жаловались на перегрев.

Разумеется, удешевление здесь тоже играет роль. Если вспомнить о тарифах Трампа, то становится понятно, что алюминиевый корпус для Apple просто выгоднее — снизив расходы на титан, она может удержать цену на «прошки» в приемлемых границах. Ну и, наконец, алюминий оставляет меньше углеродного следа, чем титан. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Когда выйдут iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26
Дождались: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max представлены официально
Apple рассказала о процессоре A19 Pro — самом производительном в смартфонах!

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+46
Gabriel
Люминька дешевле, легче, гораздо дешевле в обработке по сравнению с титановыми сплавами и скорее всего решающее значение имело высокая способность к рассеиванию и отводу тепла:
Судя по тому что беспроводную зарядку прикрывает что-то типа стекла или керамической пластины, то остётся не так уж много площади для теплоотведения. Алюминий должен компенсировать.
2 часа назад в 22:17
#
+1
iguana
Слышны нотки оправданий)Жиииирные такие 😂
час назад в 23:21
#