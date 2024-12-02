Титан или алюминий? Эксперты спорят о корпусе iPhone 17 Pro







На днях журналист Уэйн Ма из The Information заявил, что Apple планирует перевести будущие топовые модели iPhone с титана на алюминий. Теперь китайский инсайдер под ником Instant Digital назвал эту информацию бредом, но он не учёл один нюанс. На днях журналист Уэйн Ма из The Information заявил, что Apple планирует перевести будущие топовые модели iPhone с титана на алюминий. Теперь китайский инсайдер под ником Instant Digital назвал эту информацию бредом, но он не учёл один нюанс. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Почему кто-то верит, что Apple переведёт iPhone Pro на алюминий? Подумайте об этом — такое просто невозможно. Оглядываясь на последние модели iPhone, Apple постоянно подчёркивала премиальные материалы Pro-версий. Это один из ключевых двигателей продаж — от хирургической стали до титана. Если компания перейдёт на алюминий, как она вообще будет их продавать?», — заявил Instant Digital.

По словам Instant Digital, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сохранят титановый корпус, как и текущие флагманы. При этом он привёл довольно весомый аргумент.Учитывая, что компания действительно использует премиальные материалы в топовых iPhone с 2017 года, вряд ли она рискнёт их удешевлять. Тем более такой ход может привести к снижению интереса покупателей к «Прошкам».С другой стороны, портал The Information сообщал о масштабном редизайне, из-за которого часть корпуса станет металлической. Поэтому Apple придётся перейти на алюминий, чтобы не повышать цены на смартфоны. Это также звучит логично.Но самое интересное, что Apple действительно может отказаться от титана, объяснив это заботой об экологии или другими инновационными решениями. Такое уже было, например, в 2015 году, когда компания представила 3D Touch в iPhone 6s как революционный способ взаимодействия со смартфоном с помощью чувствительных к давлению жестов. Однако с релизом iPhone 11 Apple похоронила 3D Touch. Ещё один пример — сверхширик в iPad Pro, который продержался 4 года (2020-2024).Оба источника до этого делились достоверными инсайдами, поэтому в этот раз они борются за титул самого точного информатора по гаджетам Apple.Ожидается, что серия iPhone 17 будет представлена осенью 2025 года, поэтому у Apple ещё есть время пересмотреть дизайн этих устройств.