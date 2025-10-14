Титан вернётся в следующем году, но только в самом дорогом iPhone

В 2023 Apple удивила всех, выпустив первый титановый iPhone, но спустя два года компания отказалась от него в пользу алюминия, объяснив это лучшим теплоотводом. Однако вместе с этим пострадала прочность девайсов, а интернет уже наполнили фотографии сколотых углов свежих Pro и Pro Max. К счастью, в следующем году титан вернётся.

Сразу отметим, что линейку Pro вряд ли станут менять в ближайшие несколько лет. Такой дизайн с алюминиевым корпусом с нами надолго. Зато самые дорогие модели будут выпускаться в более прочном и премиальном титане. Речь идёт об iPhone Ultra или iPhone Fold — первом складном смартфоне Apple. Дополнит его ультратонкий iPhone Air 2 с титановой рамкой.

При этом базовый iPhone 18 в 2026 не выйдет — его Apple отложит до весны 2027 года вместе с iPhone 18e. А поскольку базовая модель вытесняется из осенней линейки, это означает, что половина новых iPhone будет изготовлена ​​из титана.
Источник:
9to5
