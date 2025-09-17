Титановые айфоны — баловство. Xiaomi выпустила термос Mijia Titanium Thermos с корпусом из чистого титана







Китайский бренд Китайский бренд Xiaomi порадовал любителей горяченького новым титановым термосом Mijia Titanium Thermos 1.2L. Пожалуй, этот гаджет осенью будет куда полезнее любых iPhone.

Xiaomi Mijia Titanium Thermos получил двухслойную конструкцию из чистого титана. Компания использует титан чистотой ≥99% как для внутреннего слоя, так и для внешнего корпуса, за исключением крышки, носика и ручки. Этот материал лёгкий, плюс он устойчив к коррозии и обладает естественными антибактериальными свойствами. Ещё он устойчив к выщелачиванию тяжёлых металлов и обеспечивает безопасное и долговременное использование для питьевой воды и чая.Объём термоса составляет 1200 мл. Он поставляется с заварочным узлом из чистого титана класса TA1, который отделяет чайные листья или травы от жидкости. Заварочный колпачок легко снимается и очищается, позволяя заваривать различные виды чая, такие как белый, чёрный, пуэр или прочие смеси.Ещё в термосе предусмотрен механизмом наливания, который позволяет управится одной рукой. Вдобавок девайс оснащён двойным клапаном сброса давления, который обеспечивает безопасное использование, автоматически выпуская пар при наливании или открытии крышки. Термос сохраняет напитки с температурой 50+°C горячими, а холодные — при температуре 14°C и ниже на протяжении 12+ часов.Пока Mijia Titanium Thermos 1.2L доступен на платформе Youpin по цене 369 юаней (~$52). Возможно, скоро такие термосы появятся и в России.