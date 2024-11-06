Точная дата выхода Android 16 уже известна







На прошлой неделе Google официально заявила, что следующее обновление Android 16 выйдет намного раньше обычного срока, а теперь инсайдеры слили точную дату релиза. На прошлой неделе Google официально заявила, что следующее обновление Android 16 выйдет намного раньше обычного срока, а теперь инсайдеры слили точную дату релиза. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Предполагается, что Google пошла на такой шаг из-за переноса окна выхода смартфонов Pixel на более ранний срок. Наверняка вы помните, что Pixel 9 вышли на Android 14. В следующем поколении компания это исправит, и Pixel 10 сразу выйдут с Android 16.По данным Android Headlines, полноценный релиз Android 16 для устройств Pixel состоится 3 июня 2025 года. В этот день Google выпустит не только Android Open Source Project (AOSP), но и начнет развертывать обновления Over-the-Air (OTA) для всех совместимых гаджетов.Но самое интересное, что многие вендоры даже не успели выпустить Android 15 для своих девайсов, а уже начинают подготовку к выходу Android 16.