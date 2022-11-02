Точную копию знаменитой Apple-тряпки для дисплея отдают почти даром на AliExpress

Помните ту самую знаменитую салфетку Apple для дисплеев? Она в прошлом году вместе и предназначена для очистки поверхности монитора Pro Display XDR с особым антибликовым напылением и для других дисплеев «яблочных» девайсов.
Тогда пользователи сети высмеивали Apple за фирменную тряпку, которая стоила 1999 рублей, говоря, что это слишком дорого. Насмешки и жалобы были услышаны, но не «яблочной» компанией, а предприимчивыми китайскими производителями. Как результат, на AliExpress теперь без проблем можно приобрести точную копию Apple-тряпки всего за… 102 рублей в период распродажи 11.11.
Вот ссылка на драгоценную ветошь. У товара более 2900 заказов и почти 2300 отзывов, при этом рейтинг держится на уровне 4.7 звезды. Можно выбрать лот из двух тряпок за 180 рублей, чтобы протирать сразу два экрана одновременно.
Такая салфетка должна быть у каждого фаната Apple. А ранее мы рассказали о крутых плетеных Lightning-кабелях, которые стоят в пределах 200-400 рублей.
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