Apple AliExpress Салфетка

Точную копию знаменитой Apple-тряпки для дисплея отдают почти даром на AliExpress

Олег

Тряпка


Помните ту самую знаменитую салфетку Apple для дисплеев? Она в прошлом году вместе и предназначена для очистки поверхности монитора Pro Display XDR с особым антибликовым напылением и для других дисплеев «яблочных» девайсов.

Тогда пользователи сети высмеивали Apple за фирменную тряпку, которая стоила 1999 рублей, говоря, что это слишком дорого. Насмешки и жалобы были услышаны, но не «яблочной» компанией, а предприимчивыми китайскими производителями. Как результат, на AliExpress теперь без проблем можно приобрести точную копию Apple-тряпки всего за… 102 рублей в период распродажи 11.11. 

Тряпка 

Вот ссылка на драгоценную ветошь. У товара более 2900 заказов и почти 2300 отзывов, при этом рейтинг держится на уровне 4.7 звезды. Можно выбрать лот из двух тряпок за 180 рублей, чтобы протирать сразу два экрана одновременно.

Такая салфетка должна быть у каждого фаната Apple. А ранее мы рассказали о крутых плетеных Lightning-кабелях, которые стоят в пределах 200-400 рублей.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
На AliExpress отдают компактный смартфон с NFC, Dual SIM и большой батареей за смешные $110
Появились «Apple Watch Ultra» с автономностью до 20 дней за 2200 рублей
Nothing представила наушники Ear (stick) с необычным футляром

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+249
Bazily
Вы с этой Алипомойки не вылезаете совсем.? 😂
2 часа назад в 10:51
#
GSmirnov
+508
GSmirnov
Первый же коммент: До Москвы за 36 дней. Салфетка двухсторонняя. Жёсткая. В руке держать неудобно- выскальзывает. Трёт плохо. На экране остаются жирные разводы. Со своей задачей не справляется. Обычной микрофиброй быстрее ототрёшь, чем этой салфеткой. Считаю вещь бесполезной.
И другой коммент: Не ощущается так гладко, как ожидалось. Замша немного жесткая, но она чистая. Я буду использовать его только для очистки поверхности iphone и macbook, но я не буду чистить экраны, возможно, он может поцарапать его
Поменял кнопки на макбуке по совету Воронина, потом поменяешь экран
час назад в 11:43
#