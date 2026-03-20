Только купили MacBook Neo? Придётся раскошелиться на нормальную зарядку

Эксперты из ChargerLAB нашли один скрытый плюс у самого бюджетного ноутбука Apple. Оказывается, MacBook Neo поддерживает быструю зарядку, хотя в технических характеристиках об этом не указано.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Apple комплектует MacBook Neo (кроме Европы) адаптером питания USB-C мощностью 20 Вт, хотя гаджет полностью совместим и с другими блоками. Само собой, он может заряжаться почти в 2 раза быстрее. Эксперты ChargerLAB протестировали несколько зарядок и пришли к выводу, что для MacBook Neo лучшим вариантом является адаптер питания на 35 Вт. Он даёт максимально быструю зарядку за скромную доплату.Согласно тестам ChargerLAB, комплектный адаптер на 20 Вт заряжает MacBook Neo при 18 Вт. А зарядки на 35 Вт и выше выдают стабильные 30 Вт, что почти вдвое больше. Причём эксперты проводили замеры как на фирменных блоках от Apple, так и на аксессуарах от сторонних брендов.В реальных условиях эксплуатации использование адаптера на 35 Вт и выше ускорит процесс зарядки 0-100% на 20-30 минут.