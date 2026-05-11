Только летать не умеют: вышли флагманские роботы-пылесосы DJI Romo 2

DJI продолжает расширяться далеко за пределы дронов и экшен-камер. Компания официально представила новую серию роботов-пылесосов Romo 2 с ИИ-функциями, продвинутой навигацией и мощностью всасывания до 36 000 Па. В линейку вошли модели Romo P2 и Romo A2.

Внешне новинки максимально похожи на прошлогодние модели, но главный акцент в серии DJI Romo 2 сделан на умную уборку. Они умеют автоматически распознавать ковры, определять пролитые жидкости, усиливать мощность всасывания и объезжать препятствия без необходимости заранее убирать вещи с пола. Для этого DJI использует систему навигации с лидарами, широкоугольными камерами, ToF-датчиками и алгоритмами, используемыми в дронах. Производитель заявляет, что роботы способны замечать даже тонкие провода, миски животных и стеклянные поверхности.Также серия Romo 2 получила специальную поворотную боковую конструкцию, которая помогает лучше очищать пространство возле стен и углов. Она может отклоняться на 123 градуса, а площадь уборки по краям увеличилась примерно на 4,5 см. Есть и защита от наматывания волос, автоматическое усиление мощности на коврах и поддержка преодоления препятствий высотой до 8,5 см.Особое внимание уделили док-станции. Она умеет самостоятельно очищать контейнер, сушить швабры горячим воздухом, промывать элементы при высокой температуре и проводить УФ-дезинфекцию. Поддерживаются голосовое управление, карты загрязнений в приложении DJI Home, удалённый просмотр через камеру и быстрая зарядка мощностью 55 Вт.Прозрачный DJI Romo P2 оценили в 5999 юаней (~$830) за базовую версию и 6499 юаней (~$900) за базу с автоматической подачей и сливом воды. Более доступный Romo A2 стоит 5499 юаней (~$760). Пока продажи стартовали только в Китае, но скоро они появятся и на наших площадках.