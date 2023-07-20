Топ-5 функций, которые Apple просто обязана добавить в следующие AirPods Max

С момента выхода первых полноразмерных наушников Apple прошло почти 3 года, но компания пока не спешит выпускать второе поколение гарнитуры. Вчерашний анонс новых Beats Studio Pro от суббренда компании показал, какие нововведения должны получить следующие AirPods Max.Собрали топ-5 самых ожидаемых фич, которые Apple просто обязана внедрить в AirPods Max 2-го поколения. Тем более что они уже есть в других наушниках компании.Пожалуй, самым ожидаемым изменением во всех будущих наушниках и смартфонах Apple станет переход с Lightning на USB-C. Как и Beats Studio Pro, AirPods Max 2 могут использовать порт USB-C как для зарядки, так и для воспроизведения музыки в формате lossless.Текущие AirPods Max поставляются с уже устаревшим чипом H1. В прошлом году Apple представила новый процессор H2, который используется в AirPods Pro 2-го поколения и обеспечивает различные улучшения звука, усиленное активное шумоподавление и адаптивный режим прозрачности.Первые AirPods Max неоднократно подвергались критике за то, что Apple ухудшила шумоподавление в одном из обновлений ПО. Сама компания не комментирует эту ситуацию. Тем не менее чип H2 в следующих AirPods Max может обеспечить большую степень активного шумоподавления, чем в оригинальной модели.Пока эта функция доступна только владельцам AirPods Pro 2-го поколения, поэтому с большой долей вероятности Apple реализует её и в других новых наушниках. Адаптивный режим прозрачности уменьшает громкие окружающие шумы, такие как сирена проезжающего автомобиля, строительные инструменты или громкоговорители на концерте, при этом пропуская все остальные звуки.Специальный режим «Общение» предназначен для того, чтобы помочь людям с легкими нарушениями слуха лучше слышать. Сейчас эта функция доступна только на AirPods Pro. Она использует микрофоны для увеличения громкости голоса человека, говорящего перед вами, а также уменьшает окружающий шум. Учитывая, что в AirPods Max также есть микрофоны с формированием луча, Apple может запросто реализовать эту фичу в полноразмерных наушниках.Помимо прочего, было бы здорово, если Apple внедрит поддержку Bluetooth 5.3 для более длительного времени автономной работы и чип U1, который позволит выполнять точный поиск в Локаторе.Ожидается, что Apple выпустит новые AirPods Max во второй половине 2024 года.