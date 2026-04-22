Топ-5 китайских автомобилей, которые мигом улетают на вторичном рынке РФ

После ухода европейских и южнокорейских автобрендов из РФ на рынке такие модели начали постепенно замещаться китайскими. Quto назвал топ-5 моделей, которые прямо сейчас максимально интересуют российских водителей. 

Китайские подержанные авто в РФ гораздо моложе и «бодрее» европейских: средний возраст большинства иномарок на вторичке составляет 13+ лет, а китайских — всего около 5 лет с 70 тысячами км пробега на одометре. При этом частных продавцов китайских автомобилей примерно 50% от всех предложений вторичного рынка; с другими иномарками этот показатель составляет 87%, а автосалоны предлагают всего 13% машин. Четверть продающихся с рук «китайцев» приходится на ценник до 800 тыс.руб. 

Что касается конкретных моделей, то наибольший интересу покупателей на вторичке вызывают Haval Jolion (~1,68 млн руб), Geely Coolray (1,69 млн руб), Geely Monjaro (3,46 млн руб), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 млн руб) и Haval F7 (2,16 млн руб). 
Рекомендации

