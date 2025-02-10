Топ-5 причин носить Apple Watch на ноге







Журналисты The New York Times обратили внимание на странный тренд — в последнее время всё больше людей носят Apple Watch на лодыжке. Собрали пять главных причин такого решения по версии пользователей. Журналисты The New York Times обратили внимание на странный тренд — в последнее время всё больше людей носят Apple Watch на лодыжке. Собрали пять главных причин такого решения по версии пользователей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Первая и самая базовая причина — тонкие запястья. Некоторым пользователям некомфортно носить часы на руке во время тренировок, даже с самыми маленькими ремешками. Но вся проблема в том, что из-за плохого прилегания Apple Watch часто отключают счётчики активности и пульсометр во время тренировок.Вторая причина — более точный подсчёт шагов при ношении часов на лодыжке во время ходьбы или бега. Подсчет шагов основан на колебательном движении вашей руки, которое может быть менее последовательным, чем более предсказуемое движение ваших ног.Третья причина — татуировки. Некоторые люди с татуировками на запястьях также сообщали, что показания частоты сердечных сокращений им либо недоступны, либо сенсор считывает их неправильно.Четвёртая причина — кожные заболевания. В некоторых случаях часы неудобно носить, поэтому их приходится надевать на ноги, где кожа менее чувствительна.Пятая — некоторым медицинским работникам вообще не разрешается носить часы из-за правил гигиены в больницах, поэтому они стали носить их на лодыжке, чтобы отслеживать количество шагов и некоторые другие показатели.Единственный минус у ношении Apple Watch на ногах — окружающие принимают их за полицейские мониторы, который устанавливают на лодыжки некоторым осужденным преступникам или подозреваемым, чтобы отслеживать их передвижение.