Топ-5 причин, почему вы не можете пропустить VK Fest

VK Fest — это не просто фестиваль, а целая вселенная развлечений, где музыка, блогеры, технологии и спорт соединяются в один незабываемый уикенд. Каждый год он собирает сотни тысяч людей, которые приходят за атмосферой, эмоциями и новыми впечатлениями. Если вы еще определяетесь с планами на лето, то вот пять веских причин посетить VK Fest 2025.
VK Fest — это всегда самые громкие имена, горячие фрешмены и разные музыкальные жанры. Один фестиваль — десятки выступлений подряд и традиционно несколько сцен: синяя — для топовых артистов, белая — для музыкантов с необычным звучанием, фиолетовая — для новых звезд, которые только заявляют о себе. Например, в этом году в разных городах вы сможете услышать ANNA ASTI, Клаву Коку, Басту, BIG BABY TAPE, Элджея и многих других. Представьте: любимые хиты вживую, тысячи голосов, поющих в унисон, и ощущение, что этот момент — один на миллион.
2. Возможность увидеть и пообщаться с топовыми блогерами и звездами
Вы смотрите их ролики, лайкаете посты и подписаны на их обновления — а тут они в реальной жизни, рядом с вами! VK Fest — это площадка, где можно встретить звезд интернета и стриминга, взять автограф, сделать селфи или даже поучаствовать в их челлендже.
3. Развлечения, которые нельзя найти больше нигде
VK Fest — это не просто музыка. Это масштабные зоны активности, которых в прошлом году было больше 150, где можно погрузиться в VR, первыми узнать обо всех технологичных новинках, испытать себя в спортивных соревнованиях, создать уникальный контент или даже выиграть крутые призы. Здесь можно драйвово провести время, даже если пришел без четкого плана — фестиваль сам подкинет вам приключения.
4. Умный досуг: лекторий со звездами и экспертами
VK Fest — это не только про музыку и развлечения, но и про новые знания и вдохновение. В Лектории фестиваля выступают звёзды большого спорта и киберспорта, известные комики, блогеры, предприниматели, учёные, деятели культуры. Они делятся своим опытом, рассказывают о важных темах, новых проектах и дают мощный заряд мотивации.
5. Еда, которую вы точно запомните
Фестиваль — это не только музыка, но и гастрономическое приключение! На фуд-корте VK Fest можно устроить тур по кухням мира: от любимой всеми шаурмы и бургеров до экзотических азиатских, восточных и вегетарианских блюд. Каждый найдёт вкус по душе — будь то стритфуд на ходу или уютный перекус в тени.
В Санкт-Петербурге VK Fest состоится 5-6 июля в Парке 300-летия. Уже известно, что на фестивале выступят ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры», Хаски и многие другие. Подробную информацию можно найти в официальном сообществе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/fest . Не упустите возможность стать частью главного фестивального события этого лета!