ТОП-6 девайсов для дома, без которых не обойтись в 2026 году

Технический прогресс касается не только смартфонов и автомобилей. Всевозможные устройства для дома тоже развиваются: компании придумывают что-то новое, а уже существующие девайсы становятся лучше и полезнее. Самое главное — стоят они зачастую сущие копейки, но при этом делают жизнь гораздо комфортнее и с лихвой отрабатывают свою цену.

В этой подборке 6 девайсов для дома, которые точно пригодятся в 2026 году.Наверное у каждого дома есть такой предмет одежды или сумка, где собачку молнии приходится застегивать не за язычок, а пальцами. Язычок нередко обламывается, а заменить его вручную дома обычно не представляется возможным. Менять собачку целиком или даже всю молнию — это вовсе задача для профессиональной швеи. Но этот небольшой копеечный аксессуар подарит вторую жизнь таким вещам, даже если молния уже разошлась или собачка соскочила с нее. Это разбираемая застежка, которая надевается на молнию и затягивается небольшим винтиком от руки — идеальное решение проблемы за пару минут. Советуем заказать сразу несколько штук про запас.Неочевидный инструмент для мытья небольших вертикальных поверхностей в квартире — зеркала, стекла, окна, фасады кухонных и ванных шкафов, кафель и так далее. Швабра суперкомпактная и легкая, имеет ручной форм-фактор. Пористая губка с микрофиброй на конце умеет складываться легким движением ладони для быстрого отжима. Губка сменная, так что девайс прослужит вам долго. Товар купили более двух тысяч раз, отзывов тоже немало. Мелочь, а удобно!Совершенно гениальное изобретение, которое фактически превращает устройства на «пальчиковых» и «мизинчиковых» батарейках в перезаряжаемые. Это аккумуляторы, которые умещены в корпус и размер батареек. Они подзаряжаются с помощью порта USB-С на корпусе, совсем как смартфон или наушники. Такие батарейки очень долго служат, избавляют от необходимости постоянно покупать одноразовые, экономят время и деньги. Продаются по одной или комплектом.Девайс незаменим для самых разных бытовых задач — подтянуть крепление ручки на сковороде, отрегулировать петли на дверцах шкафа, вкрутить или выкрутить саморез, быстро собрать стеллаж с Wildberries или крепление для телевизора. Везде, где нужна обычная отвертка, пригодится и это устройство. У него есть сменные насадки и кейс, так что переживать за универсальность не стоит. Отвертка подзаряжается по USB-С и работает от аккумулятора, имеет два режима на закручивание и откручивание.Небольшое устройство, которое включается прямо в розетку, висит на ней и автоматически распыляет ароматическое вещество для освежения запаха в помещении. Диффузор умеет работать по таймеру, а для более тонкой настройки — с мобильным приложением через Bluetooth или Wi-Fi. Дистанционное управление тоже в наличии. Никаких аккумуляторов или батареек нет, девайс питается напрямую от розетки. Внутри размещена емкость объемом 100 мл, которую можно заполнить любой понравившейся вам жидкостью.Устройство от Youpin (суббренда Xiaomi) отвечает за чистоту и безопасность воздуха в вашем жилье. Не секрет, что в комнатах могут летать пыль, тяжелые частицы, аллергены, споры плесневых грибов — и обычно заметить их невооруженным взглядом невозможно. Помимо этого, в квартире неизбежно появляются различные запахи от приготовления пищи, домашних животных и других процессов жизнедеятельности. Всё это способен устранить очиститель воздуха. Он потребляет исчезающе мало электричества, стильно выглядит и практически бесшумен. Периодически в очистителе нужно менять фильтр; он стоит недорого, но некоторые пользователи просто обновляют его пылесосом и ставят обратно.