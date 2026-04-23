ТОП-6 девайсов для дома, без которых не обойтись в 2026 году

Технический прогресс касается не только смартфонов и автомобилей. Всевозможные устройства для дома тоже развиваются: компании придумывают что-то новое, а уже существующие девайсы становятся лучше и полезнее. Самое главное — стоят они зачастую сущие копейки, но при этом делают жизнь гораздо комфортнее и с лихвой отрабатывают свою цену.
В этой подборке 6 девайсов для дома, которые точно пригодятся в 2026 году.
Ремкомплект для молнии
Наверное у каждого дома есть такой предмет одежды или сумка, где собачку молнии приходится застегивать не за язычок, а пальцами. Язычок нередко обламывается, а заменить его вручную дома обычно не представляется возможным. Менять собачку целиком или даже всю молнию — это вовсе задача для профессиональной швеи. Но этот небольшой копеечный аксессуар подарит вторую жизнь таким вещам, даже если молния уже разошлась или собачка соскочила с нее. Это разбираемая застежка, которая надевается на молнию и затягивается небольшим винтиком от руки — идеальное решение проблемы за пару минут. Советуем заказать сразу несколько штук про запас.
Ручная мини-швабра с отжимом
Неочевидный инструмент для мытья небольших вертикальных поверхностей в квартире — зеркала, стекла, окна, фасады кухонных и ванных шкафов, кафель и так далее. Швабра суперкомпактная и легкая, имеет ручной форм-фактор. Пористая губка с микрофиброй на конце умеет складываться легким движением ладони для быстрого отжима. Губка сменная, так что девайс прослужит вам долго. Товар купили более двух тысяч раз, отзывов тоже немало. Мелочь, а удобно!
Перезаряжаемые батарейки
Совершенно гениальное изобретение, которое фактически превращает устройства на «пальчиковых» и «мизинчиковых» батарейках в перезаряжаемые. Это аккумуляторы, которые умещены в корпус и размер батареек. Они подзаряжаются с помощью порта USB-С на корпусе, совсем как смартфон или наушники. Такие батарейки очень долго служат, избавляют от необходимости постоянно покупать одноразовые, экономят время и деньги. Продаются по одной или комплектом.
Электрическая отвертка
Девайс незаменим для самых разных бытовых задач — подтянуть крепление ручки на сковороде, отрегулировать петли на дверцах шкафа, вкрутить или выкрутить саморез, быстро собрать стеллаж с Wildberries или крепление для телевизора. Везде, где нужна обычная отвертка, пригодится и это устройство. У него есть сменные насадки и кейс, так что переживать за универсальность не стоит. Отвертка подзаряжается по USB-С и работает от аккумулятора, имеет два режима на закручивание и откручивание.
Автоматический диффузор
Небольшое устройство, которое включается прямо в розетку, висит на ней и автоматически распыляет ароматическое вещество для освежения запаха в помещении. Диффузор умеет работать по таймеру, а для более тонкой настройки — с мобильным приложением через Bluetooth или Wi-Fi. Дистанционное управление тоже в наличии. Никаких аккумуляторов или батареек нет, девайс питается напрямую от розетки. Внутри размещена емкость объемом 100 мл, которую можно заполнить любой понравившейся вам жидкостью.
Очиститель воздуха
Устройство от Youpin (суббренда Xiaomi) отвечает за чистоту и безопасность воздуха в вашем жилье. Не секрет, что в комнатах могут летать пыль, тяжелые частицы, аллергены, споры плесневых грибов — и обычно заметить их невооруженным взглядом невозможно. Помимо этого, в квартире неизбежно появляются различные запахи от приготовления пищи, домашних животных и других процессов жизнедеятельности. Всё это способен устранить очиститель воздуха. Он потребляет исчезающе мало электричества, стильно выглядит и практически бесшумен. Периодически в очистителе нужно менять фильтр; он стоит недорого, но некоторые пользователи просто обновляют его пылесосом и ставят обратно.
Реклама
