Топ-8 причин, почему люди отказываются от Windows и уходят на macOS

Александр



На форуме Reddit обсудили причины, которые вынудили людей, когда-то использовавших компьютеры с Windows, переметнуться в другой лагерь — на устройства Apple. Они рассказали, с какими проблемами сталкивались раньше и чем им нравится macOS.

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Мы внимательно изучили все оставленные пользователями комментарии и выделили 8 основных причин, из-за которых они ушли с Windows на macOS:

Стабильность и надежность системы

Люди устали от «синих экранов смерти» и внезапных перезагрузок операционной системы. macOS реже сбрасывает настройки после обновлений, в отличие от Windows, которая то и дело что-то ломает в хорошо настроенном компьютере. 

Раздражающие особенности Windows

В меню «Пуск» встроена реклама, а также лишние приложения и игры (например, OneDrive и Candy Crush). Обновления устанавливаются автоматически, принудительно перезапуская компьютер, а если ноутбук  находится в спящем режиме, из-за этого он включается, шумит и разряжается. Многие элементы интерфейса достались свежим сборкам Windows от версий, которые были разработаны несколько десятилетий назад, из-за чего дизайн ОС выглядит сумбурным.

Производительность и энергоэффективность

Макбуки с процессорами Apple Silicon обеспечивают высокую скорость работы на уровне лучших решений Intel и AMD, но при этом гораздо энергоэффективнее, их автономность достигает 12-18 часов. Ноутбуки с Windows сильно нагреваются, шумят и из-за глюков разряжаются даже в спящем режиме.



Качество железа и пользовательский опыт

Премиальная сборка MacBook (алюминиевый корпус, надёжные петли, лучшие тачпады). macOS предлагает более интуитивный и эстетичный интерфейс без визуального хаоса Windows.

Приятная экосистема Apple

Бесшовная интеграция с iPhone, iPad, AirPods (AirDrop, Handoff, общий буфер обмена). iCloud синхронизирует данные между устройствами, а Time Machine упрощает резервное копирование.

Безопасность и приватность

Меньшая уязвимость к вирусам и отсутствие агрессивного сбора данных, как в Windows 11 (Copilot, Recall). Удобный и понятный контроль над разрешениями для приложений.

UNIX-основа и удобство для разработки

Терминал и поддержка Linux-подобных инструментов «из коробки». Стабильная работа Docker, Python, Node.js без необходимости настройки WSL.

Долговечность устройств

MacBook сохраняют работоспособность 5-7 лет и дольше, тогда как Windows-ноутбуки часто выходят из строя через 2-3 года. Высокая остаточная стоимость Mac на вторичном рынке.

Если подытожить все доводы, становится очевидно, что пользователи ценят macOS за предсказуемость, интеграцию с экосистемой Apple и отсутствие навязчивого вмешательства операционной системы в рабочий процесс, что делает её более оптимальным выбором для работы и творчества. А вы что думаете на этот счёт? Согласны или люди заблуждаются насчёт преимуществ macOS?

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Комментарии

samOsebe
+622
samOsebe
У меня два ноута: MSI и TOSHIBA. Оба старички лет по 10. Пашут как лошади, идеально обновляются, никаких глюков после обнов. Так что.. "может в консерватории что то поправить"?
Сегодня в 10:13
#
Aspard
+659
Aspard
Ой как все запущено... Почти все настолько высосано из пальца, что пипец.
Сегодня в 10:42
#
Anatoly076
+318
Anatoly076
Жесть а не пункты. Сложилось впечатление, что люди писали о Windows 8 Kosiak ver.10.01.5.
Какие-то косяки нашли, да вся винда один сплошной, после 2-3 лет использования вообще никаких косяков не замечаешь 🤣🤣🤣, все как родное смотрится. Про обновления в спящем режиме — хотел бы я видосик посмотреть с выполнением (фантазеры).
Единственное с чем соглашусь — остаточная стоимость на рынке б/у.

А в качестве минуса отнесу — небольшое количество русифицированного софта. Да и разнообразие его тоже не велико.
Сегодня в 11:35
#
Вася Вотафаков
+6231
Вася Вотафаков
Пользователей винды более 70%. Это конечно же не говорит о том что она хорошая. А лишь о том что выбирает большинство.
2 часа назад в 12:08
#
Вася Вотафаков
+6231
Вася Вотафаков
На мак старше 10 лет уже ничего не вкорячить и по сути это уже хлам который на вторичке никому не нужен без обновлений и соот обновлений прог. Который и продать то проблематично. На ноуты на винде даже 15 летней давности легко воткнуть любую современную ось. Даже без особых представлений как это делается. Я уж не говорю о возможностях апгрейда до максималок всех старых ноутов. С маком такое не прокатит.
2 часа назад в 12:16
#
tellurian
+2355
tellurian Вася Вотафаков
Посмотрел бы я как на ноуты 15 летние вы новую винду без танцев поставите :)
32 минуты назад
#
Yuri Konst
+66
Yuri Konst
Кок, перелогинься)
2 часа назад в 12:19
#
Вася Вотафаков
+6231
Вася Вотафаков
И по поводу долговечности. Если ломается мак, то идем смело вырезаем почку. Если ломается ноут на винде то снимаем с карты 3-4 косаря. Ок 5к. И решаем проблему. От куда взялась цифра долговечности 2-3 года остаётся загадкой.
2 часа назад в 12:28
#
tellurian
+2355
tellurian
Всё зависит от задач и наличия денег.
У некоторых от понтов.
30 минут назад
#