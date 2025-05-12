Топ-8 причин, почему люди отказываются от Windows и уходят на macOS





На форуме Reddit обсудили причины, которые вынудили людей, когда-то использовавших компьютеры с Windows, переметнуться в другой лагерь — на устройства Apple. Они рассказали, с какими проблемами сталкивались раньше и чем им нравится macOS. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Мы внимательно изучили все оставленные пользователями комментарии и выделили 8 основных причин, из-за которых они ушли с Windows на macOS:Люди устали от «синих экранов смерти» и внезапных перезагрузок операционной системы. macOS реже сбрасывает настройки после обновлений, в отличие от Windows, которая то и дело что-то ломает в хорошо настроенном компьютере.В меню «Пуск» встроена реклама, а также лишние приложения и игры (например, OneDrive и Candy Crush). Обновления устанавливаются автоматически, принудительно перезапуская компьютер, а если ноутбук находится в спящем режиме, из-за этого он включается, шумит и разряжается. Многие элементы интерфейса достались свежим сборкам Windows от версий, которые были разработаны несколько десятилетий назад, из-за чего дизайн ОС выглядит сумбурным.Макбуки с процессорами Apple Silicon обеспечивают высокую скорость работы на уровне лучших решений Intel и AMD, но при этом гораздо энергоэффективнее, их автономность достигает 12-18 часов. Ноутбуки с Windows сильно нагреваются, шумят и из-за глюков разряжаются даже в спящем режиме.Премиальная сборка MacBook (алюминиевый корпус, надёжные петли, лучшие тачпады). macOS предлагает более интуитивный и эстетичный интерфейс без визуального хаоса Windows.Бесшовная интеграция с iPhone, iPad, AirPods (AirDrop, Handoff, общий буфер обмена). iCloud синхронизирует данные между устройствами, а Time Machine упрощает резервное копирование.Меньшая уязвимость к вирусам и отсутствие агрессивного сбора данных, как в Windows 11 (Copilot, Recall). Удобный и понятный контроль над разрешениями для приложений.Терминал и поддержка Linux-подобных инструментов «из коробки». Стабильная работа Docker, Python, Node.js без необходимости настройки WSL.MacBook сохраняют работоспособность 5-7 лет и дольше, тогда как Windows-ноутбуки часто выходят из строя через 2-3 года. Высокая остаточная стоимость Mac на вторичном рынке.Если подытожить все доводы, становится очевидно, что пользователи ценят macOS за предсказуемость, интеграцию с экосистемой Apple и отсутствие навязчивого вмешательства операционной системы в рабочий процесс, что делает её более оптимальным выбором для работы и творчества. А вы что думаете на этот счёт? Согласны или люди заблуждаются насчёт преимуществ macOS?