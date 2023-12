Топ среднебюджетных смартфонов 2023 года по версии iGuides

На улице похолодало, а значит 2023-й подходит к концу. В декабре принято подводить итоги года всех видов и мастей, и мы не будем нарушать традицию. В прошедшие 11 месяцев вышло немало новинок, интересных и не очень; мы постарались выбрать самые достойные аппараты и напомнить о них вам.



Удивительно, но в этом году рейтинг среднебюджеток остался без iPhone. Apple не посчитала нужным обновить iPhone SE, при этом все айфоны 15-й линейки оказались в высоком ценовом сегменте. Так что встречайте семь Android-молодцов, претендующих стать лучшим середняком уходящего года.







Nothing Phone (2)

Huawei Nova 11

Google Pixel 7a

TECNO Phantom X2 Pro





Realme 11



POCO F5

Honor 90

Первая модель привлекла к себе достаточно много внимания, как благодаря небезызвестному имени основателя Nothing, так и при помощи необычного дизайн кода смартфона. Прозрачную крышку и полоски-глифы на задней стенке не видел разве что ленивый, так что Nothing Phone (2) стал долгожданным обновлением линейки.К сожалению, вместе с удвоенным номером модели смартфон получил почти удвоенный ценник и с натяжкой попадает в раздел среднего бюджета. Однако «железо» тоже подтянули: Snapdragon 8+ Gen1, оперативная память 8 либо 12 Гб, аккумулятор 4700 мАч и LTPO-матрица со 120 Гц.Смартфон продается за $599, а в России его можно найти примерно за 65-75 тысяч рублей. Обзор у нас был здесь Девайс был представлен в первой половине 2023 года и впервые для бренда получил спутниковую связь. Однако в первую очередь он привлекает своим сочным внешним видом: ни на что не похожий логотип сзади, оформление модуля камер и крутейший зеленый цвет в палитре.Что до характеристик, то они достойные: OLED-панель диагональю 6,7 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 778G, аккумулятор 4500 мАч. Основная камера 50 Мп получила лазерный автофокус.Смартфон продается примерно за 30 тысяч рублей и однозначно стоит этих денег.iPhone в нашей подборке нет, но без «айфона в мире Android» обойтись никак не сможем. Бюджетная линейка Google в этом году пополнилась свеженьким Pixel 7a, и смартфон достоин вашего внимания, хотя немного и оверпрайснут.Дизайн 7а был обновлен и приведен в соответствие с седьмой линейкой «пикселей»: самым заметным изменением стало алюминиевое оформления блока камер вместо стеклянного. Внешний вид посвежел, а подавлющее большинство людей не отличат 7а от базовой семерки.За свои $499 или +-40 тысяч рублей Google Pixel 7a предложит вам свежий чип Tensor 2, 8 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4385 мАч и дисплей 6,1 дюйма с частотой 90 Гц в очень компактном корпусе. Невозможно не упомянуть «чистый» Android 14, который совершенно точно доставит вам эстетическое удовольствие и надолго сохранит быстродействие.Благодаря своей цене девайс попал в раздел среднебюджеток, однако по всем остальным параметрам, включая внешний вид, он вполне тянет на околофлагманский уровень.Прежде всего, дизайн задней панели. Это фишка устройства, модуль камер выглядит очень круто и даже в некотором смысле завораживающе. А если выбрать оранжевую расцветку корпуса, то смартфон гарантированно привлечет внимание в компании друзей.С «железом» всё в порядке: 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с неизменными 120 Гц, мощный чип MediaTek 9000 5G, 12 Гб оперативной памяти в базовом конфиге. Таких характеристик с лихвой хватит почти любому продвинутому пользователю.За TECNO Phantom X2 Pro просят примерно 40-43 тысячи рублей. Очень похожий на него TECNO Phantom X2 можно урвать за 35 тысяч. Обзор у нас был тут Вполне себе свежая модель от молодого бренда, взорвавшего рынок и сердца россиян. Смартфоны realme отлично сочетают характеристики с разумной ценой, а потому прекрасно продаются и пользуются заслуженным уважением.Что касается realne 11, то устройство вышло в октябре 2023 и будет достойным выбором за свои 22-24 тысяч рублей в рознице. Свежий дизайн задней крышки с круглым блоком камер, приятный аккумулятор на 5000 мАч, камера на солидные 108 Мп со светосилой f/1.9 и уверенный процессор MediaTek Helio G99 — всё это отличные показатели для такой цены. Довольно компактный AMOLED-матрица с 90 Гц и пиковой яркостью до 100 нит приятно дополнят покупку.Обзор realme 11 выходил на нашем сайте Симпатичный смартфон вышел в мае текущего года и уже покорил покупателей: очень необычный цвет и «снежная» текстура корпуса в сером цвете плюс очень приятный ценник.POCO F5 работает на довольно производительном Snapdragon 7 Plus Gen 2, который по сути своей является слегка «придушенной» версией прошлогоднего флагманского чипа 8 Gen 1. Шутка ли — больше миллиона баллов в Antutu! Дисплей 6,67 дюйма с яркой AMOLED-матрицей на 1000 нит и частотой обновлением картинки 120 Гц тоже не может не порадовать покупателя.POCO F5 продается в России за плюс-минус 30 тысяч рублей. Конечно, это не те 15-18, что были раньше в первых поколениях «покофонов», но и реалии у нас совсем другие. Смартфон стоит своих денег.Девайс бросается в глаза оформлением блока камер сзади — а точнее, по факту тут даже два блока камер. Стекло с «песочной» текстурой приятно ложится в руку, да и экран не подкачал — рамок практически не видно.Пиковая яркость смартфона — 1600 нит, что очень недурно для среднебюджетки. Диагональ AMOLED-матрицы составляет 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц. Под капотом сентябрьской новинки тоже скрывается Snapdragon 7 Gen 1, только слегка разогнанный.Характеристики камеры и вовсе поражают: 200 Мп при f/1.9 точно оценят любители мобильной съемки. Смартфон стоит примерно 40 тысяч рублей и в руках ощущается соответственно. Почитать о нем можно здесь

Считаете, что мы забыли что-то интересное из новинок? Поделитесь в комментариях, какой смартфон среднего ценового сегмента уходящего года запомнился вам больше всего. А еще не забудьте проголосовать за лучший девайс в нашем Telegram-канале — итоги читательских симпатий подводим 25 декабря.