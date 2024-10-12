Топовое приложение для прослушивания онлайн-радио на macOS отдают бесплатно

Разработчики утилиты Receiver Radio в честь 15-летия своего проекта сделали приложение абсолютно бесплатным. Забрать его можно в Mac App Store.
Receiver Radio предоставляет доступ к более 40 000 радиостанций и 25 000 подкастов из 250 стран. При этом предусмотрена кроссплатформенная синхронизация с iCloud и Dropbox. Ещё есть возможность добавлять собственные потоки, искать радио по жанру/региону/языку/качеству и просмтаривать обложки песен (если доступно). Все, что нужно для работы — подключение к интернету.
Receiver Radio также доступно для iOS и Apple TV, но уже за деньги.
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