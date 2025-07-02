Топовые MacBook Pro наконец-то получат OLED-дисплеи и лишатся чёлки







Аналитик Omdia Линда Лин подтвердила сроки выхода первых моделей

Аналитик Omdia Линда Лин подтвердила сроки выхода первых моделей MacBook с OLED-дисплеями в 2026 году, а также раскрыла некоторые интересные подробности о новинке.

В целом, ожидается, что MacBook Pro получит свой первый серьезный редизайн с 2021 года в следующем году. К тому времени Apple перейдет на чипы M6, M6 Pro и M6 Max. Одним из самых важных нововведений в топовых ноутбуках бренда станут OLED-дисплеи. Вместе с этим MacBook перейдут с привычной чёлки на миниатюрный вырез под камеру. В целом, ожидается, что MacBook Pro получит свой первый серьезный редизайн с 2021 года в следующем году. К тому времени Apple перейдет на чипы M6, M6 Pro и M6 Max. Одним из самых важных нововведений в топовых ноутбуках бренда станут OLED-дисплеи. Вместе с этим MacBook перейдут с привычной чёлки на миниатюрный вырез под камеру. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Напомним, что в этом году Apple также выпустит новые MacBook Pro на чипах серии M5, но если вам нужны более масштабные изменения, лучше дождаться осени 2026 года.