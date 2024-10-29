Топовый iMac с M4 стал первым компьютером Apple с поддержкой 8K-мониторов с частотой обновления 120 Гц

Фархад
iMac

Автор YouTube-канала Max Tech Вадим Юрьев обнаружил очень интересную деталь, которую Apple от нас скрыла во вчерашнем анонсе новых моноблоков. Оказывается, топовый iMac с 10-ядерным чипом M4 поддерживает внешние дисплеи с разрешением до 8K и частотой обновления 120 Гц.

Это первый в истории Mac, поддерживающий мониторы 8K с развёрткой 120 Гц. До сих пор все топовые MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro были ограничены поддержкой 6K-мониторов с частотой обновления 120 Гц. Впрочем, уже сегодня или завтра Apple анонсирует новые модели MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max. Они наверняка получат поддержку таких же дисплеев.

iMac M4

Базовый iMac с 8-ядерным чипом M4, как и предшествующие моноблоки на M3, поддерживает один внешний монитор с разрешением 6K при 60 Гц. В США цены на iMac с 10-ядерным чипом M4 стартуют с $1499, а младшая версия оценена в $1299.

Интересно, что Apple пока не выпускает 8K-мониторы, но вполне вероятно, что компания готовит почву для будущих моделей Pro Display XDR и Studio Display.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Vadim Yuryev
Cсылки по теме:
Стоит ли обновляться до iOS 18 в России?
На каких iPhone с iOS 18.1 доступен ИИ-ластик и как его включить?
Apple сдалась и обновила три устройства, из-за которых над ней все смеялись

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1990
tellurian
Amazon случайно опубликовал сравнительную таблицу характеристик нового Mac mini с чипом M4 с Mac Studio и iMac.
Mac mini получит новый дизайн. Внешне он будет выглядеть, как уменьшенная версия Mac Studio, а по размерам сопоставим с Apple TV. На лицевой стороне компьютера впервые появится два порта USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.
На выбор будут доступны конфигурации с чипом M4 и M4 Pro.
Сегодня в 14:46
#

Читайте также