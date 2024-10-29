Топовый iMac с M4 стал первым компьютером Apple с поддержкой 8K-мониторов с частотой обновления 120 Гц

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Автор YouTube-канала Max Tech Вадим Юрьев обнаружил очень интересную деталь, которую Apple от нас скрыла во вчерашнем анонсе новых моноблоков. Оказывается, топовый iMac с 10-ядерным чипом M4 поддерживает внешние дисплеи с разрешением до 8K и частотой обновления 120 Гц.Это первый в истории Mac, поддерживающий мониторы 8K с развёрткой 120 Гц. До сих пор все топовые MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro были ограничены поддержкой 6K-мониторов с частотой обновления 120 Гц. Впрочем, уже сегодня или завтра Apple анонсирует новые модели MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max. Они наверняка получат поддержку таких же дисплеев.Базовый iMac с 8-ядерным чипом M4, как и предшествующие моноблоки на M3, поддерживает один внешний монитор с разрешением 6K при 60 Гц. В США цены на iMac с 10-ядерным чипом M4 стартуют с $1499, а младшая версия оценена в $1299.Интересно, что Apple пока не выпускает 8K-мониторы, но вполне вероятно, что компания готовит почву для будущих моделей Pro Display XDR и Studio Display.