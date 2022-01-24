

Компания The Tor Project Inc подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд, пытаясь оспорить блокировку в РФ. Об этом рассказали в «Коммерсанте».



Сайт torproject.org



Сейчас разработчики анонимайзера и одноименного приватного браузера Tor подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию — ею стал Саратовский областной суд. Компания считает решение райсуда от 2017 года «необоснованным, незаконным и подлежащим отмене». Интересы Tor Project в этой апелляции представляют юристы негосударственной организации «Роскомсвобода».







Глава юридического отдела «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян уповает на решение «Верховного суда» относительно подобных разбирательств. Он говорит:

Компания The Tor Project Inc подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд, пытаясь оспорить блокировку в РФ. Об этом рассказали в «Коммерсанте».Сайт torproject.org подвергался неоднократным блокировкам и ограничениям в 2021 году . Помимо него, властями пресекалась работа публичных прокси Tor и частных «ретрансляторов». Обстоятельства дела выглядят довольно странно: решение Саратовского райсуда об ограничении доступа к Tor было вынесено еще в 2017 году, но за его исполнение принялись только полтора месяца назад. Любопытно, что оно было принято простым региональным судом и осталось без внимания, причем заседание проходило без представителей Tor Project.Сейчас разработчики анонимайзера и одноименного приватного браузера Tor подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию — ею стал Саратовский областной суд. Компания считает решение райсуда от 2017 года «необоснованным, незаконным и подлежащим отмене». Интересы Tor Project в этой апелляции представляют юристы негосударственной организации «Роскомсвобода».Глава юридического отдела «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян уповает на решение «Верховного суда» относительно подобных разбирательств. Он говорит:

«У нас имеется позиция Верховного суда, который говорит, что любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права владельца информационного ресурса»

Помимо этого, Дарбинян считает, что запрет работы Tor нарушает право россиян свободно получать, предоставлять и распространять информацию, а еще мешает сохранять тайну частной жизни (ведь Tor позволяет скрывать свою личность).



Как считаете, Tor сможет добиться отмены решения суда и снятия блокировки?





