Торговые центры пожаловались на слишком низкие цены для жителей России



Фото: Pixabay



Демпинг цен маркетплейсами ущемляет других участников рынка, считает президент «Союз торгцентров России».

Демпинг цен маркетплейсами ущемляет других участников рынка, считает президент «Союз торгцентров России».

Президент СТЦ («Союз торгцентров России») направил письмо в антимонопольную службу России с просьбой оценить и ограничить снижение цен маркетплейсами. По его мнению практика является «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров». Продавцы на цифровых платформах часто привлекают покупателей скидками, размер которых может достигать 70%. В будущем это может стать причиной закрытия офлайн-магазинов из-за оттока покупателей, считают в СТЦ. Президент СТЦ («Союз торгцентров России») направил письмо в антимонопольную службу России с просьбой оценить и ограничить снижение цен маркетплейсами. По его мнению практика является «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров». Продавцы на цифровых платформах часто привлекают покупателей скидками, размер которых может достигать 70%. В будущем это может стать причиной закрытия офлайн-магазинов из-за оттока покупателей, считают в СТЦ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Практика демпинга со стороны платформ ведет к сокращению других каналов продаж: уменьшается число специализированных сетей книжных магазинов, детских товаров, канцтоваров, товаров для хобби и творчества», — председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

В свою очередь представители маркетплейсов напомнили, что система скидок — обычная торговая практика, которой в свое время активно пользовались ритейлы в формате желтых ценников и различных акций. Она не только повышает продажи, но и позволяет покупателям приобретать товары по доступным ценам.