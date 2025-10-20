Торговые центры пожаловались на слишком низкие цены для жителей России

Артем
Снимок экрана 2025-10-20 101921.png
Фото: Pixabay

Демпинг цен маркетплейсами ущемляет других участников рынка, считает президент «Союз торгцентров России».

Президент СТЦ («Союз торгцентров России») направил письмо в антимонопольную службу России с просьбой оценить и ограничить снижение цен маркетплейсами. По его мнению практика является «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров». Продавцы на цифровых платформах часто привлекают покупателей скидками, размер которых может достигать 70%. В будущем это может стать причиной закрытия офлайн-магазинов из-за оттока покупателей, считают в СТЦ. 

«Практика демпинга со стороны платформ ведет к сокращению других каналов продаж: уменьшается число специализированных сетей книжных магазинов, детских товаров, канцтоваров, товаров для хобби и творчества», — председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

В свою очередь представители маркетплейсов напомнили, что система скидок — обычная торговая практика, которой в свое время активно пользовались ритейлы в формате желтых ценников и различных акций. Она не только повышает продажи, но и позволяет покупателям приобретать товары по доступным ценам.
Коммерсант
Комментарии

Yuri Konst
+144
Yuri Konst
А может всё наоборот, в торговых центрах слишком большие цены?
Вчера в 10:48
kardigan
+4195
kardigan
Совсем уже берега попутали торгаши🤣
Вчера в 10:54
Andrew Roxtone
+1
Andrew Roxtone
наценку в 500% не надо лупить, глядишь и люди к вам повернутся лицом.не надо только тарабарщины про трудозатраты, накладные расходы и т.д.
Вчера в 11:06
Pavel Nikiforov
+782
Pavel Nikiforov
Ну да, еще один автоваз — это не мы овно делаем и пытаемся продавать его по завышенным ценам, а иностранцы валят рынок более качественным товаром по низкой цене XD
Когда узнаешь арендную плату за место в ТЦ, не понимаешь как магазы вообще еще существуют... потом не удивляешься ценам в них. При том что в массе не торгуют чем-то прям уж уникальным.
Вчера в 11:06
tellurian
+2672
tellurian
У ту трафик снижается. Владельцы вместо снижения аренды, ещё угрожают? Совсем берега попутали. Дождаться что будут полупустые стоять. Тогда будет проще сломать:)
Вчера в 11:44
Volnorez Uraganov
+120
Volnorez Uraganov
Ну а что удивительного, у нас если в три конца не накинул то считается незаработал, специально узнавал какая прибыль считается нормальной у наших зарубежных партнеров живущих там где заходит солнце и там 25% прибыли считается хорошо , вот тут начинаешь понимать справедливость поговорки « нечего на зеркало пенять коли рожа крива» я понимаю хочется денег да побольше но надо соизмерять свои хотелки с реалиями , маркетплейсы ставят цену более удобоваримую , а стационарная торговля лучше на свалку выбросит товар чем цену скинет
Вчера в 15:18
ASZ
+3
ASZ
10-15 и дальше лет назад в ТЦ не протолкнуться было. да, МП не было, только отдельные ИМ. но с другой стороны, и цены были ниже. да, и что уж кривить душой, у народа денег было больше.а торгаши цены не снижают. минимум 6 концов накручивают.
Вчера в 20:57
Вася Вотафаков
+6421
Вася Вотафаков
Эпоха ТЦ успешно завершена. Людям нравится покупать товары по низким ценам не вставая с дивана.
час назад в 23:01
+762
jkttim
Мёртвые в припадке... Всё нажраться не могут эти товарищи из союза торгашей 🤣 может уже пора спуститься на землю!
час назад в 23:33
