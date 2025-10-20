Торговые центры пожаловались на слишком низкие цены для жителей России

Фото: Pixabay
Демпинг цен маркетплейсами ущемляет других участников рынка, считает президент «Союз торгцентров России».
Президент СТЦ («Союз торгцентров России») направил письмо в антимонопольную службу России с просьбой оценить и ограничить снижение цен маркетплейсами. По его мнению практика является «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров». Продавцы на цифровых платформах часто привлекают покупателей скидками, размер которых может достигать 70%. В будущем это может стать причиной закрытия офлайн-магазинов из-за оттока покупателей, считают в СТЦ.
«Практика демпинга со стороны платформ ведет к сокращению других каналов продаж: уменьшается число специализированных сетей книжных магазинов, детских товаров, канцтоваров, товаров для хобби и творчества», — председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.
В свою очередь представители маркетплейсов напомнили, что система скидок — обычная торговая практика, которой в свое время активно пользовались ритейлы в формате желтых ценников и различных акций. Она не только повышает продажи, но и позволяет покупателям приобретать товары по доступным ценам.